"Se lei riguarda le agenzie di stampa, io sono stato il primo a dire che consideravo la ricandidatura di Virginia Raggi una minaccia per Roma. E lo dico ancora oggi", ha dichiarato ieri Nicola Zingaretti in un'intervista rilasciata a DiMartedì su La7. E oggi la sindaca di Roma ha risposto con un durissimo post pubblicato su Faceboook: "Le parole hanno un peso. Le parole sono pietre. Le parole colpiscono, feriscono, fanno male. Le parole hanno delle conseguenze nella vita delle persone. Le parole non sono chiacchiere".

Raggi: "La ‘minaccia' sono Casamonica che vogliono mettere bomba sotto mia auto"

Secondo Zingaretti, ha dichiarato ancora la prima cittadina, "la ‘minaccia' per Roma non è rappresentata dalla malavita o magari, in senso lato, dalla difficoltà di trovare un lavoro per i cittadini. No, per Zingaretti la “minaccia” per Roma è rappresentata da una giovane donna finita sotto scorta per aver dichiarato guerra alla criminalità organizzata. Politicamente si possono avere opinioni diverse ma non è lecito provare ad emarginare una persona che – al di là delle opinioni politiche – è realmente ‘minacciata' dalla criminalità. La ‘minaccia' è quella dei Casamonica di voler mettere una bomba sotto l’automobile di Virginia Raggi".