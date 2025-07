Ragazzo preso a bastonate da un gruppo di sei persone: è grave

Immagine di repertorio

Nel pomeriggio di oggi, sabato 26 luglio 2025, un ragazzo è stato aggredito a Tarquinia, un comune che si trova in provincia di Viterbo. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, sarebbe stato affiancato da un gruppo di sei persone sopraggiunte sul posto a bordo di un furgone grigio. Lo hanno affiancato mentre stava camminando, poi sarebbero scesi e lo avrebbe picchiato con alcuni bastoni. Lo hanno poi lasciato ferito in strada.

I fatti sono accaduti attorno alle 18 di oggi sulla strada provinciale 45. La vittima è un giovane del posto, di cui – per il momento – non si conoscono le generalità. Qualcuno ha segnalato la presenza del ragazzo alle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, che hanno trovato il giovane riverso a terra e in gravi condizioni. Hanno subito chiamato i soccorsi. Sono quindi arrivati gli operatori sanitari del 118. Dopo aver fornito le prime cure, lo hanno trasferito con un eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma dove è tutt'ora ricoverato. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita.

Le forze dell'ordine, nel frattempo, hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto risalire al volto dei responsabili. Non è chiaro se siano stati riprese da telecamere di sorveglianza o se vi siano testimoni. Nelle prossime ore potrebbero esserci aggiornamenti. Potrebbero esser fondamentali le parole della vittima.