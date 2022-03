Ragazzo di 28 anni trovato con coca e 600 pasticche di ecstasy: destinate alla movida di Roma nord Il giovane è stato arrestato dai carabinieri e portato in carcere. In casa anche un’agenda con i nomi delle persone cui vendeva la droga.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di 28 anni è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. È successo la scorsa notte a Roma, in via Prato della Corte: a sorprenderlo con un grosso quantitativo di droga destinato alla movida di Roma nord, sono stati i carabinieri della stazione Roma Prima Porta. Il ragazzo adesso si trova in carcere, mentre la droga e i contanti trovati all'interno dell'abitazione sono stati sequestrati.

Tutto è cominciato la scorsa notte a Roma, in via Prato della Corte. I carabinieri stavano pattugliando la zona, quando hanno visto il 28enne aggirarsi con fare sospetto per le strade. Sembrava nervoso, che avesse qualcosa da nascondere: i militari hanno così deciso di avvicinarsi e chiedergli i documenti, per verificare che fosse tutto a posto. Nelle tasche gli hanno trovato però alcune pasticche di ecstasy e 385 euro in contanti. Molto probabilmente erano i soldi ricavati dalla vendita di alcune pasticche, avvenuta poco prima che arrivassero i carabinieri. Che hanno quindi deciso, come da prassi in questi casi, di estendere i controlli anche nell'abitazione del 28enne, che si trovava poco distante dal luogo in cui era stato fermato.

All'interno dell'abitazione del 28enne i carabinieri hanno trovato i documenti d'identità e il cellulare del 28enne, oltre a quasi 600 pasticche di ectsasy, destinate alla movida di Roma nord. Trovati anche 180 grammi di hashish e 70 di cocaina, oltre a un agenda con i nomi delle persone cui veniva venduta la droga. Il ragazzo è stato fermato, l'arresto convalidato a piazzale Clodio e poi portato in carcere.