Ragazzo di 25 anni muore carbonizzato nell’incendio della sua auto: indagini in corso

È di un ragazzo di venticinque anni il cadavere carbonizzato trovato in auto in un parcheggio a Sermoneta Scalo. Aperta un’inchiesta.
A cura di Alessia Rabbai
Un cadavere è stato trovato all'interno di un'auto in sosta all'interno di un parcheggio a Sermoneta Scalo, in provincia di Latina. Da quanto si apprende si tratta di un ragazzo di venticinque anni, che era residente a Latina. Il ritrovamento è avvenuto nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 settembre. Il corpo si trovava all'interno di una Fiat 500, la macchina risulta di proprietà del padre del giovane.

A segnalare il cadavere è stato un passante, che ha dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112. Presenti i carabinieri del Reparto Operativo del comando provinciale di Latina, che hanno svolto i rilievi scientifici e indagano per ricostruire l'accaduto. Ancora da chiarire le cause dell'incendio.

Indagini in corso, non si esclude alcuna ipotesi

I militari hanno fatto alcune verifiche sul posto e hanno accertato se nella zona circostante ci siano telecamere di sorveglianza, che possano aver immortalato cosa è successo. I carabinieri hanno informato la Procura, che ha aperto un'inchiesta, per far luce sulla vicenda. Al momento gli investigatori mantengono il massimo riserbo e non escludono alcuna ipotesi. Tutte le piste sono battute.

Autopsia sul cadavere

Terminate le verifiche sul posto il cadavere è stato trasferito in obitorio, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria, per l'autopsia. I risultati degli esami autoptici potranno chiarire le cause del decesso. Da capire ad esempio se la morte sia avvenuta prima o dopo l'incendio.

Cronaca
Latina
