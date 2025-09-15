Ragazzo di 21 anni accoltellato quattro volte al fianco e scaricato davanti all’ospedale Grassi di Ostia

Portato al pronto soccorso e operato d’urgenza, ora sarebbe fuori pericolo di vita, sebbene le sue condizioni restino gravi. Indagini in corso per ricostruire l’accaduto.

Quattro coltellate, tre sul fianco e una sul gluteo. La vittima è un ragazzo di 21 anni di origine cilene. Due persone lo hanno lasciato in queste condizioni davanti all'ingresso secondario dell'ospedale Grassi di Ostia. Portato al pronto soccorso e operato d'urgenza, ora sarebbe fuori pericolo di vita, sebbene le sue condizioni restino gravi.

Sul caso stanno indagando gli agenti del commissariato di Ostia. Chi ha lasciato il giovane ferito davanti all'ingresso dell'ospedale e chi l'ha accoltellato? Prime risposte potrebbero arrivare dall'analisi approfondita delle telecamere di sicurezza dell'ospedale. In un filmato, infatti, si intravedono due uomini a piedi mentre lasciano il 21enne davanti all'ingresso del Grassi. Il fatto si è verificato nel corso della notte di sabato.

Sempre nella notte di sabato a Roma un 29enne ha accoltellato un amico dopo aver trascorso una serata insieme. I due avrebbero discusso animatamente a Trastevere, poi uno dei due è rientrato a casa, ha preso un coltello e ha colpito l'amico al Torace. Stando a quanto si apprende, il giovane ferito è stato accompagnato d'urgenza all'ospedale San Camillo, dov'è ricoverato in terapia intensiva. La sua prognosi resta riservata.

Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata la mamma del responsabile a chiamare la polizia e a denunciare suo figlio. Arrivati sul posto, gli uomini della questura di Roma hanno trovato un coltello che risulta compatibile con le ferite riportate dall'amico. Il 29enne è stato quindi fermato con l'accusa di tentato omicidio e accompagnato in carcere, dove si trova tuttora a disposizione dell'autorità giudiziaria.