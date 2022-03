Ragazzo di 20 anni trovato morto nel Tevere a Ponte Cavour Appartiene ad un ragazzo tra i 20 e i 25 anni il cadavere trovato nel Tevere all’altezza di Ponte Cavour a Roma. Sul posto sommozzatori e Scientifica.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Il cadavere di un ragazzo è stato trovato nel fiume Tevere a Roma. Il rinvenimento risale alla mattinata di oggi, lunedì 7 marzo, ed è avvenuto all'altezza di Ponte Cavour. Il corpo senza vita appartiene ad un giovane di età compresa tra venti e venticinque anni di etnia caucasica, di cui non sono ancora note le generalità. Le forze dell'ordine stanno cercando di risalire all'identità del corpo, che è stato trovato senza documenti. Secondo le informazioni apprese a dare l'allarme è stato un passante, che intorno alle ore 8 ha visto quella che sembrava essere una sagoma umana nel fiume all'altezza del tratto che collega Piazza del Porto di Ripetta al Lungotevere dei Mellini, e ha dato l'allarme chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112. Arrivata la chiamata d'emergenza per il recupero del corpo è stato necessario l'intervento dei sommozzatori, che sono arrivati con il personale fluviale, la squadra 9A e il capo turno provinciale.

Indagini a 360 gradi

I soccorritori sono giunti sul posto e hanno visto il corpo che galleggiuava sulla superficie, così hanno avviato le operazioni. Lo hanno raggiunto e riportato sulla banchina servendosi di un gommone, ma per il giovane non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Presenti per gli accertamenti del caso gli agenti della Polizia di Stato e della Scientifica, che hanno svolto i rilievi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili urbani e il personale sanitario in ambulanza. Terminate le verifiche, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziara, per essere sottoposta ad autopsia. I risultati degli esami autoptici serviranno a chiarire le cause che hanno provocato il decesso e aiuteranno gli inquirenti a far luce sull'accaduto. Al momento si indaga a 360 gradi e non si esclude alcuna pista.