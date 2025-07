Ragazzo di 19 anni accoltellato fuori dalla metropolitana a Roma: quattro arresti per tentato omicidio

La Polizia di Stato di Roma ha arrestato quattro persone con l'accusa di tentato omicidio: lo scorso maggio avrebbero accoltellato un ragazzo di 19 anni fuori dalla stazione della metropolitana Lucio Sestio, sulla Tuscolana. Il giovane colpito era stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale ma fortunatamente era riuscito a salvarsi.

L'aggressione risale alla sera dello scorso 31 maggio. Come ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile, i quattro indagati avrebbero accerchiato il 19enne, che si trovava in compagnia della fidanzata, e avrebbero cominciato a prenderlo a calci e pugni. Uno di loro avrebbe poi tirato fuori un coltello e lo avrebbe colpito con un fendente al torace. Dopo aver accoltellato il ragazzo, gli aggressori lo avrebbero abbandonato ferito per strada e sarebbero fuggiti.

I soccorsi del 118, arrivati sul posto, trovarono il giovane in gravissime condizioni e lo trasportarono all'ospedale in codice rosso. Le successive indagini hanno permesso di identificare l’autore materiale dell’accoltellamento e gli altri presunti complici che avrebbero partecipato all'aggressione. Il pm titolare del fascicolo ha quindi chiesto l'applicazione delle misure cautelari per gli indagati: tre arresti in carcere e una persona agli arresti domiciliari.

Restano ancora da chiarire i possibili motivi dell'aggressione: stando a quanto riferito dalla fidanzata della vittima, che ha assistito alla scena, non ci sarebbe stata una causa scatenante. Sempre secondo la ragazza, il 19enne conosceva gli indagati solo di vista.