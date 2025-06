video suggerito

Ragazzo di 19 anni accoltellato all'uscita della metropolitana a Roma: è grave Un ragazzo di 19 anni è stato aggredito e accoltellato nei pressi della fermata Lucio Sestio della Metro A lungo via Tuscolana. Insieme a lui c'era la fidanzata. Trasportato d'urgenza in ospedale, sarebbe in gravi condizioni.

A cura di Enrico Tata

Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato intorno alla mezzanotte nei pressi dell'uscita della stazione della Metro A Lucio Sestio a Roma lungo via Tuscolana. Stando a quanto si apprende, era in compagnia della fidanzata. Sarebbe stato aggredito senza alcun motivo apparente, così è stato riferito dalla ragazza, e sarebbe stato accoltellato all'addome.

Soccorso dai sanitari del 118, è stato accompagnato in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravi ma, secondo le forze dell'ordine, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della questura di Roma, che si stanno occupando delle indagini. L'aggressione sarebbe avvenuta ad opera di alcuni ragazzi di nazionalità peruviana che il 19enne conosceva soltanto di vista, sempre secondo quanto affermato dalla fidanzata.

Stando a quanto si apprende, le telecamere di sicurezza della metropolitana non avrebbero ripreso la scena.