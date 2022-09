Ragazzo di 17 anni fa il bagno al mare a Civitavecchia: viene colto da un malore e muore Il magistrato ha disposto l’autopsia sulla salma di un 17enne, morto probabilmente per un malore mentre stava facendo il bagno al mare a Civitavecchia.

A cura di Alessia Rabbai

Un ragazzo di diciassette anni è morto in mare a Civitavecchia. I fatti risalgono al pomeriggio di ieri, lunedì 12 settembre, e si sono verificati sul litorale Nord della provincia di Roma. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 17 e il giovane di nazionalità egiziana senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, stava facendo il bagno insieme ad amici all'altezza di Piazza della Vita, dove si trova la Statua del bacio, un punto in cui la balneazione non è vietata ma inusuale, perché non ci sono stabilimenti né spiagge attrezzate.

Inutile ogni tentativo di rianimarlo

Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, il diciassettenne si è sentito male. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi: il giovane è stato tirato fuori dall'acqua e adagiato a terra, nell'attesa dell'arrivo del personale sanitario, che in breve tempo è giunto sul posto con l'ambulanza. I paramedici hanno tentato di rianimarlo, purtroppo invanamente. Non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Da chiarire le cause che lo hanno provocato. Presenti i carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, che hanno svolto gli accertamenti di propria competenza e indagano per ricostruire l'accaduto.

Ipotesi malore

Terminate le verifiche di rito, la salma del ragazzo è stata trasferita all'obitorio del Verano a Roma, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Data la giovane età, nonostante la morte pare sia riconducibile con tutta probabilità a cause naturali, il magistrato ne ha disposto l'autopsia. I risultati degli esami autoptici serviranno a far luce sulle cause che hanno provocato il decesso. L'ipotesi è che sia stato colto da un malore fulminante e abbia avuto un arresto cardiaco.