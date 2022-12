Ragazzo di 14 anni investito a Centocelle mentre va a scuola: è gravissimo Incidente a Centocelle, Roma. Intorno alle 7.20 gli agenti del gruppo Casilino sono intervenuti sul posto per un ragazzo di 14 anni investito da una Ford Kuga.

A cura di Enrico Tata

Incidente in via Filippo Parlatore, nel cuore di Centocelle a Roma. Intorno alle 7.20 gli agenti del gruppo Casilino della polizia locale sono intervenuti sul posto per un ragazzo di 14 anni investito da una Ford Kuga. Al volante della macchina c'era un ragazzo italiano di 30 anni, che si è immediatamente fermato a prestare i soccorsi. Il ferito, di nazionalità italiana, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e accompagnato al pronto soccorso del Policlinico Umberto I. Stando a quanto si apprende, le sue condizioni sono gravi e si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata. Il giovane stava andando a scuola quando è stato preso in pieno dall'automobile.

Incidente in via Parlatore a Centocelle, indagini in corso

La polizia locale comunica che la dinamica dei fatti deve essere ancora accertata e i rilievi sono tuttora in corso. Secondo le primissime ricostruzioni, sembra che il ragazzo non si trovasse sulle strisce pedonali quando è stato investitodalla Ford Kuga. Il conducente della vettura che, ricordiamo, si è fermato immediatamente a prestare i primi soccorsi, è stato ascoltato dalle forze dell'ordine in merito alla sua versione dei fatti. È rimasto praticamente illeso, stando a quanto si apprende.

Il 30enne è stato anche sottoposto all'alcol test e al test antidroga, ma i risultati arriveranno soltanto nei prossimi giorni. Potrebbe essere indagato per lesioni stradali aggravate, o peggio (se il ragazzo dovesse morire). I vigili hanno ascoltato i testimoni oculari dell'incidente e stanno esaminando i filmati delle telecamere di sicurezza della zona. La macchina è stata sequestrata.