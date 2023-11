Ragazzino di 11 anni beve quattro bicchieri di sambuca e va in coma etilico Il fatto è accaduto sabato sera nel centro storico di Isola Liri, paese in provincia di Frosinone. Il ragazzino, ricoverato d’urgenza in ospedale, adesso è fuori pericolo.

A cura di Enrico Tata

Beve 4 bicchierini di sambuca, improvvisamente si sente male e perde i sensi. Gli amici, spaventati, chiamano subito il 118 e il ragazzino, 11 anni appena, viene accompagnato al pronto soccorso. Viene ricoverato per coma etilico e tenuto in osservazione per tutta la notte, ma per fortuna adesso è fuori pericolo.

Il fatto è accaduto sabato sera nel centro di Isola Liri

Il fatto è accaduto sabato sera nel centro storico di Isola Liri, paese in provincia di Frosinone. Nel fine settimana i locali di corso Roma sono affollati da ragazzi e ragazzini provenienti da tutti i comuni dei dintorni. Quella sera c'era anche Stefano (nome di fantasia) insieme al suo gruppo di amici. Nonostante l'età, anche lui ha bevuto superalcolici, in questo caso quattro bicchierini di sambuca. Gli altri della sua comitiva lo hanno visto accasciarsi improvvisamente, privo di sensi, e hanno dato subito l'allarme. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, che ha portato il ragazzino d'urgenza all'ospedale Santissima Trinità di Sora, dove ha trascorso la notte in osservazione. Passato il pericolo, nella mattinata di domenica è stato dimesso.

A Isola Liri la movida più chiassosa della Ciociaria

Secondo il quotidiano locale Ciociaria Oggi, quella di Isola Liri è la ‘movida più chiassosa della Ciociaria'. Le indagini sono tuttora in corso per individuare il bar che ha venduto illegalmente la sambuca al ragazzino. Il sindaco del comune ciociaro, famoso per le cascate sul fiume Liri, ha tra l'altro firmato un'ordinanza per limitare il consumo e la vendita di alcol nel fine settimana. Questo, evidentemente, non è bastato.