Ragazzi di 25 anni investito da una coetanea mentre va al lavoro: è in condizioni disperate

Grave incidente questa mattina lungo la via Casilina a Roccasecca, in provincia di Frosinone. Un ragazzo di venticinque anni è stato investito da una sua coetanea verso le 7.30 mentre, in sella alla sua bici, stava raggiungendo il luogo di lavoro. Per cause ancora da accertare, la macchina guidata dalla giovane lo ha colpito, facendolo cadere rovinosamente a terra. La giovane si è fermata a prestare soccorso e ha chiamato il 112, con l'arrivo immediato del 118 sul posto. Le condizioni del ragazzo sono apparse sin da subito gravissime agli operatori sanitari, che hanno disposto il trasferimento immediato in ospedale a Roma con l'eliambulanza, in modo da non perdere tempo e assicurarlo subito alle cure dei medici. Il 25enne è ora ricoverato al Policlinico Umberto I in condizioni disperate. La prognosi è riservata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, che indagano sul caso. Saranno loro a dover accertare cos'è accaduto e come mai la ragazza abbia investito il ciclista. Se per distrazione, una manovra avventata, scarsa visibilità o altro. Come da prassi, la giovane è stata sottoposta ai test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga, esami che si effettuano di routine in caso di incidenti stradali, soprattutto se gravi.

Il giovane resta ricoverato in ospedale, le sue condizioni destano molta preoccupazione. Nelle prossime ore si avrà un quadro clinico più preciso. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri, che visioneranno eventuali telecamere di sorveglianza presenti nella zona per capire cosa è accaduto, oltre a sentire la giovane alla guida dell'auto, non ferita ma sotto shock per l'incidente.