Ragazza di 19 anni rientra a casa dopo il lavoro e viene investita: caccia all’auto pirata Stava tornando a casa dopo il turno da barista, quando un’automobile l’ha travolta: i carabinieri stanno analizzando le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza.

A cura di Beatrice Tominic

È stata investita nella notte fra venerdì e sabato scorsi, 11 e 12 novembre 2022, da un'automobile pirata che non si è fermata a prestare soccorso. La ragazza investita, una 19enne che lavora come barista, aveva appena concluso il suo turno e stava tornando a casa quando, verso le una di notte, è stata travolta in via delle Mura Francesi, a Ciampino. Sul posto, non appena allertati, sono arrivati i soccorsi: la 19enne è stata immediatamente trasportata all'ospedale di Tor Vergata in codice rosso. Secondo quanto riporta la testata Castelli Notizie.it, la ragazza ha riportato diverse fratture ad una gamba, ma fortunatamente non sembra essere in pericolo di vita.

L'intervento delle forze dell'ordine

Oltre agli operatori del personale sanitario del 118, sul luogo dell'incidente sono immediatamente arrivate anche le forze dell'ordine. Non appena giunti sul posto, i carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo hanno aperto le indagini per cercare il conducente dell'automobile, scappato senza neppure prestare soccorso. Al momento i militari stanno analizzando le immagini registrate dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza della zona per cercare di rintracciare l'automobile pirata.

Investito a 31 anni: l'automobilista si costituisce

Si è costituito l'automobilista di 33 anni che nella notte fra venerdì e sabato scorsi ha travolto e ucciso un ciclista in via Aurelia. Il ciclista, morto poco dopo l'arrivo al policlinico Agostino Gemelli per le gravi ferite riportate. si chiamava Marco Totaro e aveva 31 anni. La Procura di Civitavecchia, a seguito dell'incidente, ha aperto le indagini per omicidio stradale e omissione di soccorso: adesso sono in corso accertamenti sul presunto conducente dell'auto pirata.