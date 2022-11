Incidente sull’Aurelia: Marco Totaro morto a 31 anni, automobilista si costituisce Marco Totaro è morto a 31 anni investito da un’auto in bicicletta. La conducente si è costituita, ora è indagata per omicidio stradale e omissione di soccorso.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Si è costituita l'automobilista trentatreenne, che nella notte tra venerdì e sabato scorsi ha travolto un ciclista lungo via Aurelia. La Procura di Civitavecchia ha aperto le indagini per omicidio stradale e omissione di soccorso. Marco Totaro, originario di Foggia, è morto a trentuno anni in un letto del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, a seguito delle gravi ferite riportate nell'incidente. Il decesso è sopraggiunto intorno alle 17 di ieri. Trascorse alcune ore si è presentata spontaneamente alla caserma dei carabinieri di Civitavecchia. Così sono partiti gli accertamenti a suo carico.

Essendo passato troppo tempo non potrà essere sottoposta all'alcol test per capire se la notte dell'incidente si fosse messa al volante ubriaca. Si valuta l'esame antidroga, per verificare eventuale presenza di sostanze stupefacenti, che possano aver lasciato traccia nel sangue. I carabinieri, che ascolteranno alcuni testimoni, hanno già acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza, che li stavano comunque già portando alla sua identificazione. I video hanno infatti immortalato la targa della sua auto, tramite la quale sarebbero risaliti a lei. Ora dovrà rispondere delle accuse a suo carico.

L'incidente in cui è morto Marco Totaro

Secondo le informazioni apprese la notte dell'incidente Marco era in sella alla sua bicicletta e stava pedalando lungo via Aurelia, di ritorno nella sua abitazione, quando la Panda Nera alla guida della quale c'era la donna, lo ha investito. Si tratta di una residente di Santa Marinella. Dopo l'impatto ha premuto il piede sull'acceleratore e ha proseguito il suo viaggio, senza fermarsi a prestargli soccorso.

Leggi anche Incidente ad Ariccia, Luciano Scagnoli si schianta contro il guardrail e muore a 71 anni

A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio, che hanno chiamato il 118 e chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza, per una persona investita le cui condizioni di salute sembravano critiche. Il paziente è stato prima soccorso e trasportato in ambulanza con codice rosso all'ospedale San Paolo di Civitavecchia, dov'è stato operato d'urgenza. Successivamente le sue condizioni erano talmente gravi da richiedere il trasferimento in eliambulanza al Gemelli, dov'è entrato in coma ed è deceduto.