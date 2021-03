Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta in casa dai genitori. È successo a Caprarola, provincia di Viterbo. Ancora incerte le cause del decesso, ma sembra che la giovane soffrisse di epilessia. Stando a quanto si apprende, il papà e la mamma hanno salutato la figlia e poi sono usciti di casa per alcune commissioni. Sono tornati e hanno trovato la figlia morta nel suo letto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vita alla ragazza. Nei pressi dell'abitazione della famiglia è atterrata anche un'eliambulanza, ma purtroppo, come anticipato, tutti gli sforzi si sono rivelati inutili. Probabilmente l'autorità giudiziaria disporrà l'autopsia sul corpo della ragazza per stabilire con esattezza le cause del decesso. Per il momento, a quanto si apprende, non è stato ancora aperto un fascicolo di indagine.