Ragazza di 16 anni violentata in un parco: arrestato 25enne che l’aveva adescata sui social I due si erano conosciuti sui social, ma il primo appuntamento si è trasformato in un incubo: il ragazzo, 25 anni, ha tentato di violentare la giovane di 16 anni in un parco di Villalba, frazione di Guidonia Montecelio. Arrestato, ora si trova in carcere.

A cura di Simone Matteis

Un ragazzo di 25 anni di origine marocchina è stato arrestato dalla polizia di Tivoli con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una ragazza di 16 anni, avvenuta lo scorso agosto in un parco a Guidonia Montecelio, nella frazione di Villalba.

I due si conoscevano da qualche mese: avevano fatto amicizia sui social scambiandosi qualche messaggio e poi, verso la fine di agosto, la decisione di vedersi dal vivo per un primo appuntamento. Un incontro tranquillo nel centro del paese e poi una lunga passeggiata fino al parco pubblico ma è stato lì che le cose sono improvvisamente cambiate: a un tratto, il ragazzo si è scagliato contro la 16enne nel tentativo di violentarla. La giovane è riuscita a liberarsi dalla morsa del suo aggressore, scappando via mentre il ragazzo la minacciava di non raccontare a nessuno quanto accaduto.

Dopo la violenza è subito scattata la denuncia

Subito dopo essersi allontanata dal parco, la 16enne si è subito confidata con sua cugina e con una sua amica, che l'hanno aiutata a trovare la forza per raccontare quanto accaduto ai suoi genitori, i quali sono subito corsi in commissariato. Da qui è partito l'iter previsto in casi di violenza sessuale, con un'audizione protetta autorizzata dal Pubblico Ministero per consentire alla ragazza di raccontare tutti i dettagli della vicenda, utili a rintracciare l'aggressore.

In tal senso, il resoconto preciso della 16enne è stato prezioso per gli inquirenti, che lo hanno trovato perfettamente in linea con gli indizi emersi durante le indagini: pertanto, il Pm della Procura di Tivoli ha chiesto e ottenuto al Gip di procedere con l'emissione di un provvedimento di misura cautelare nei confronti del 25enne.

L'arresto del 25enne

Rintracciare il giovane, tuttavia, si è rivelata un'operazione più complicata del previsto, che ha reso necessario l'intervento di avanzati strumenti tecnologici. Le fitte indagini alla fine sono riuscite a portare gli investigatori sulle tracce del ragazzo, individuato nella frazione di Villalba, nel comune di Guidonia Montecelio, quindi arrestato e condotto in carcere.