Ragazza aggredita a Termini, il 24enne arrestato: “Non sono stato io, coltelli li uso per il pane” Il ragazzo arrestato con l’accusa di tentato omicidio per l’accoltellamento di una ragazza a Termini ha negato di essere stato in stazione quel giorno. Sarà trasferito nel carcere di San Vittore.

A cura di Natascia Grbic

Ha negato tutto Aleksander Mateusz Chomiak, il ragazzo accusato di aver accoltellato una turista israeliana la sera di Capodanno alla stazione Termini di Roma. Interrogato dalla giudice per le indagini preliminari Natalia Imarisio, ha negato di essere il ragazzo ripreso nel video e di essere stato alla stazione quel giorno. Sui coltelli e il cutter che gli sono stati trovati addosso, ha dichiarato di usarli per tagliare il pane e aprire le confezioni di cibo. Su una delle lame però, sarebbero state trovate delle probabili tracce ematiche. Saranno gli accertamenti a chiarire se si tratta o meno del sangue della vittima. Al momento del fermo non aveva più con sé la busta blu ripresa dalle telecamere della stazione Termini, ma un sacchetto della spesa con all'interno dei generi alimentari.

Aleksander Mateusz Chomiak è accusato di tentato omicidio e sarà trasferito nel carcere milanese di San Vittore. Sembra che il ragazzo abbia problemi psichiatrici e che il suo gesto non abbia nessun movente. Secondo chi indaga, l'aggressione altro non sarebbe che un atto immotivato.

Chomiak ha raccontato al giudice di trovarsi in Italia da sei/sette mesi e di essersi spostato tra Torino e Roma appoggiandosi ad associazioni di volontariato e alla comunità polacca. È stato fermato ieri sera da due carabinieri, marito e moglie, fuori servizio. I militari lo hanno riconosciuto su un treno diretto a Brescia dal cappello e dalle scarpe rosse: lo hanno bloccato con l'aiuto della Polfer e hanno chiamato i rinforzi. Il vicebrigadiere ha poi mostrato al ragazzo una delle foto pubblicate online e gli ha chiesto se era lui. Lui avrebbe annuito, ed è stato arrestato. Non ha opposto resistenza al momento del fermo.