Ragazza accoltellata a Termini: l’aggressore è Aleksander Mateusz Chomiak, 25enne senzatetto Identificato l’aggressore che ha accoltellato alla stazione Termine a Capodanno una 24enne israeliana che stava facendo il biglietto.

Un’immagine dal video dell’agccoltellamente e il volto dell’aggressore.

Sarebbe un giovane senza fissa dimora che vive nei pressi della stazione Termini l'aggressore che ha accoltellato la 24enne nella serata di San Silvestro. Grazie alle registrazioni riprese dai sistemi di videosorveglianza, la polizia è riuscita ad identificare l'uomo che nelle riprese compare vestito di scuro, con il berretto e una busta celeste: non è ancora chiaro se il ragazzo, un 25enne di origine polacca, sia già stato fermato dagli agenti.

Chi è l'uomo che ha accoltellato la ragazza israeliana alla stazione

Ad accoltellare la ragazza di 24 anni sarebbe stato proprio il senza fissa dimora di 25 anni, originario della Polonia. Sarebbe arrivato alla stazione Termini muovendosi in autobus, portando con sé la busta celeste contente il coltello e alcuni generi alimentari. Avrebbe adocchiato la ragazza prima dell'aggressione e l'avrebbe seguita fino ad averla colpita con tre coltellate.

Chi è Abigail, la 24enne accoltellata a Termini

Si chiama Abigail, ha 24 anni, ed è stata accoltellata nella serata di San Silvestro, mentre stava per festeggiare il Capodanno a Roma, insieme ad un'amica. Si trovava alla stazione Termini davanti ad una biglietteria automatica quando è stata sorpresa alle spalle da un uomo che l'accoltellata e colpita per tre volte.

Immediatamente soccorsa dal 118, da quel momento si trova al policlinico Umberto I dove è ricoverata nel reparto di Chirurgia d'urgenza, in condizioni gravi ma stabili e non più in pericolo di vita.

Intervistata dal Corriere della Sera, la mamma della 24enne israeliana, arrivata dal suo Paese con la famiglia ed il fidanzato 25enne, ha descritto le condizioni psicologiche della figlia, che appare molto provata.

Come sta la turista israeliana aggredita a Termini

La donna, arrivata da Israele non appena saputo dell'aggressione di cui è stata vittima sua figlia, è arrivata a Roma per starle accanto. "Sta bene, ma è sotto choc, non vuole parlare di quanto accaduto e rivivere quei momenti – ha spiegato la donna – Ha subito un grande trauma, adesso vuole soltanto dimenticare. Non vuole neppure vedere la televisione in camera".

Anche per loro la preoccupazione è stata tanta: "Vogliamo lasciarla riposare per un po', ma ora che l'ho vista sono un po' più tranquilla. Abbiamo avuto molta paura".

Com'è avvenuta l'aggressione alla turista alla stazione Termini

È successo verso le ore 21.30 del 31 dicembre 2022 alla stazione Termini. La 24enne israeliana stava prendendo un biglietto ad una delle biglietterie automatiche della stazione quando è stata sorpresa alle spalle da un uomo. Come si vede da una registrazione delle videocamere della stazione Termini, in un video che mostra l'intera dinamica dell'aggressione, l'aggressore è interamente vestito di scuro, con scarpe nere e un berretto ed ha fra le mani una busta celeste: è da lì che ha estratto il coltello con cui ha ferito la giovane.

Dopo averla colpita, in breve tempo, è riuscito a dileguarsi senza lasciare traccia. Le indagini sono ancora in corso per identificare e trovare l'aggressore e per capire il movente del gesto. Non sembra un tentativo di rapina e sembrerebbe esclusa anche la possibilità che possa trattarsi di un agguato antisemita: la ragazza ha già dichiarato di non conoscere il suo aggressore.

Nel frattempo le forze dell'ordine hanno aumentato i controlli su tutta l'area della stazione Termini, dall'ingresso della stazione e per tutto piazzale dei Cinquecento.