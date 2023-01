Ragazza accoltellata alla stazione Termini, il prefetto: “Raddoppiare i militari tra le 20 e le 24” Il prefetto di Roma Bruno Frattasi ha annunciato che saranno ampliate le misure di sicurezza alla stazione Termini di Roma dopo l’accoltellamento della giovane avvenuto la notte di Capodanno.

A cura di Natascia Grbic

Il prefetto di Roma Bruno Frattasi ha chiesto allo Stato maggiore della Difesa di raddoppiare la presenza dei militari dell'Esercito alla stazione Termini di Roma. Si tratterebbe di quei militari già impegnati nell'operazione ‘Strade sicure', che andranno così a rimpolpare le fila delle forze dell'ordine.

La sicurezza, secondo quanto dichiarato dal prefetto, sarà rafforzata soprattutto nelle ore serali, quando chiudono i negozi e c'è meno passaggio di persone. "Insieme al comandante provinciale dei carabinieri Lorenzo Falferi e al questore Carmine Belfiore abbiamo individuato nell'orario serale, tra le 20 e le 24, le maggiori criticità anche in relazione all'aggressione della turista israeliana. Questo anche perché a quell'ora chiudono i locali. Rafforzeremo sicuramente la sicurezza in quell'orario", ha dichiarato il prefetto al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la Sicurezza Pubblica.

"Ho chiesto il raddoppiamento del presidio ‘Strade Sicure'. Avremo dunque una duplice risposta dentro e fuori alla stazione Termini e soprattutto negli orari dove c'è minore presenza di persone. Perché più persone circolano e maggiore è la sicurezza".

Le denunce per reati compiuti alla stazione Termini sono scese negli ultimi anni da 400 a 60. Si tratta per lo più di borseggi e furti. Per quanto riguarda l'accoltellamento della turista avvenuto la sera di Capodanno, Frattasi ha sottolineato che "sembra essere opera di un folle. Io, alla luce dei documenti che ho letto, penso che si tratti di questo. Teniamo presente che abbiamo un volume di persone che circola a Termini di 500mila al giorno. Una vera e propria città e questo pone dunque un problema di controllo".

Il ragazzo che ha accoltellato la giovane turista israeliana, Aleksander Mateusz Chomiak, è stato arrestato ieri sera alla stazione Centrale di Milano da due carabinieri, marito e moglie, fuori servizio. Il 24enne era salito su un treno per Brescia quando è stato riconosciuto dai due militari, che lo hanno bloccato e chiamato i rinforzi. La ragazza ferita è invece ancora ricoverata al Policlinico Umberto I di Roma: è fuori pericolo di vita ma non può ancora essere dimessa per la gravità delle lesioni riportate all'addome. È in stato di shock per quanto accaduto, ed è stato attivato un servizio di assistenza psicologica per aiutarla a superare questi momenti drammatici.