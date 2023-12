Raffica di furti in una scuola di Tor Bella Monaca, una mamma: “Hanno rubato perfino le pentole” “Hanno rubato perfino le pentole, cosa dobbiamo aspettare prima che vengano presi provvedimenti seri da parte del Comune di Roma, di rimanere senza i banchi?”. È la denuncia di una mamma dell’Istituto Comprensivo Via Acquaroni a Tor Bella Monaca, dove da novembre dei ladri sono entrati almeno sette volte.

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una porta forzata dell'Istituto Comprensivo Via Acquaroni

"Chiediamo al Comune di Roma che nell'Istituto Comprensivo di Via Acquaroni venga istallato un sistema di allarme serio e videocamere di sorveglianza e che venga fatto al più presto, perché da novembre scorso i ladri sono entrati almeno sette volte, tre in una settimana, l'ultima ieri, portandosi via perfino le pentole della mensa". A parlare è la mamma di due bambini che frequentano la scuola in zona Tor Bella Monaca a Roma.

Genitori e docenti nei giorni scorsi hanno fatto una manifestazione in segno di protesta a quanto sta accadendo da un mese all'interno dell'Istituto scolastico, per chiedere l'intervento urgente e concreto delle istituzioni "nessuno ci ha ascoltato" ha detto. "Da novembre scorso alcune persone entrano a scuola di notte per rubare. Hanno portato via di tutto, dalle lavagne interrattive, tablet, computer, proiettori al materiale scolastico". Furti che, come spiega la mamma, non si sono limitati ai soli dispositivi elettronici: "Hanno portato via perfino le pentole dalla cucina, le posate e il cibo dalla mensa, la caldaia".

La donna spiega che un allarme nella scuola c'è e che suona quando i ladri entrano, ma "nessuno interviene": "Stiamo raccogliendo delle firme per fare mettere dal Comune un allarme di sicurezza serio e collegato al metro notte e di installare un sistema di telecamere per sorvegliare meglio la scuola e poter permettere in caso di necessità alle forze dell'ordine di acquisire le immagini per risalire ai responsabili". La mamma fa anche sapere che mercoledì 13 dicembre è in programma un incontro, ma i genitori chiedono vengano presi dei provvedimenti immediati, prima che la scuola chiuda per le vacanze di Natale: "Siamo stanchi, i nostri figli hanno paura ad andare a scuola, sono tristi e sconfortati. Ci sono bambini con varie problematiche che non possono lavorare perché ci hanno rubato tutto il loro materiale, il danno è stato fatto nei loro confronti. È una vergogna non c'è la facciamo più. Cosa dobbiamo aspettare, che ci rubino anche i banchi?".