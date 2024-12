video suggerito

Radiologo della Asl palpeggia le pazienti in visita e le filma nello spogliatoio: arrestato Palpeggiava le pazienti durante le visite e le filmava in spogliatoio: arrestato radiologo della Asl, di Latina e Sabaudia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dovrà scontare la pena residua di due anni il tecnico radiologo arrestato per aver palpeggiato delle pazienti durante le visite e averle riprese nello spogliatoio. Ad arrestarlo la Squadra Mobile di Latina, per i reati di violenza sessuale aggravata nei confronti di più persone, pornografia minorile, esercizio abusivo della professione ed interferenza illecita nella vita privata.

È quanto disposto dalla corte di appello di Roma che ha stabilito una pena comminata di 4 anni e un mese di reclusione, già scontati in parte agli arresti domiciliari.

Radiologo palpeggia e filma le pazienti: cosa è successo

I fatti sono avvenuti nei poliambulatori fra Latina e Sabaudia, dal 2018 al 2020. Una ragazza, all'epoca minorenne, si è rivolta al poliambulatorio Distretto 2 della Asl di Latina per sottoporsi ad un esame radiografico. Il radiologo si era presentato come un medico, aveva costretto la donna a spogliarsi e poi l'aveva palpeggiata nelle parti intime. La ragazza, che ha sporto denuncia, ha spiegato di aver avuto la sensazione di essere stata filmata con un telefonino posizionato su uno scaffale e rivolto verso il lettino medico.

I suoi sospetti, come riporta il Corriere della Sera, sono stati confermati: i video, che riprendono più pazienti svestite, sono stati rinvenuti in tre telefoni e in un computer.

Riprese nello spogliatoio a Sabaudia

I fatti non riguardano soltanto le pazienti nella Asl di Latina, ma anche quella a Sabaudia, identificate attraverso i filmati. I video sarebbero stati girati in due diverse occasioni, nel febbraio del 2018 a Sabaudia e il mese successivo, a Latina. Il modus operandi era sempre lo stesso. In totale sono dieci le ragazze identificate che hanno deciso di sporgere denuncia. Ora il radiologo, che si trova agli arresti domiciliari il 23 gennaio 2021, dovrà scontare la sua condanna per tutti i reati contestati, con 21 capi d'imputazione.