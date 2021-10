Rachele Mussolini la più votata a Roma: chi ha conquistato più preferenze al consiglio comunale Rachele Mussolini è la candidata consigliera più votata alle elezioni di Roma. Al momento (ma i risultati sono, come detto, parziali) viaggia oltre le 5mila preferenze ed è di gran lunga la prima della lista di Fratelli d’Italia. Nel Partito democratico bene Sabrina Alfonsi e Maurizio Veloccia.

A cura di Enrico Tata

I risultati non sono ancora definitivi (mancano oltre mille sezioni su 2.600), ma Rachele Mussolini sarà con ogni probabilità la candidata consigliera più votata alle elezioni di Roma. Al momento (ma i risultati sono, come detto, parziali) viaggia oltre le 5mila preferenze ed è di gran lunga la prima della lista di Fratelli d'Italia. Seguono Giovanni Quarzo, Francesca Barbato e Andrea De Priamo. Per quanto riguarda la lista della Lega, il maggior numero di preferenze è andato alla giudice Simonetta Matone che, in caso di vittoria di Michetti, sarà nominata vicesindaca. Dietro di lei gli ex consiglieri Davide Bordoni e Fabrizio Santori. Per il Movimento 5 Stelle, come di consueto, poche preferenze, con l'assessora uscente Linda Meleo che per il momento non arriva neanche a 800 voti. Nella lista Civica Virginia Raggi il più votato, con oltre 400 preferenze, è l'assessore uscente De Santis.

Nel Pd bene Alfonsi e Veloccia

Record di preferenze, come previsto, per il capolista e ideatore della lista Roma Futura, Giovanni Caudo, ex assessore all'Urbanistica ed ex presidente del III Municipio, che ha già conquistato quasi tremila preferenze. Il più votato della lista Sinistra Civica Ecologista è Alessandro Luparelli con oltre 1500 preferenze. Nel Partito democratico i più votati sono la coppia Sabrina Alfonsi, presidente uscente del I Municipio, e Maurizio Veloccia con oltre 4mila preferenze. Tanti voti, ma relativamente poche preferenze sono andate alla lista Carlo Calenda, con i più votati, Flavia De Gregorio, Valerio Casini e Francesca Leoncini, che non superano le 2mila preferenze.

I candidati consiglieri più votati a Roma (dati parziali)

Rachele Mussolini, Fratelli d'Italia

Giovanni Quarzo, Fratelli d'Italia

Maurizio Veloccia, Partito democratico

Sabrina Alfonsi, Partito democratico

Andrea De Priamo, Fratelli d'Italia

Francesca Barbato, Fratelli d'Italia