Raccordo in tilt a Roma, gregge di pecore attraversa le corsie Gra. Il video dell’incursione: “Traffico bloccato”

Le pecore sul Gra nel pomeriggio di ieri.

"Non ci si crede. Solo a Roma queste cose". Questo è il commento di chi, nella giornata di ieri, venerdì 9 gennaio 2025, si è visto bloccato da un gregge di pecore che ha attraversato carreggiate e corsie all'altezza della via Tiburtina. Automobilisti, motociclisti e camionisti sono rimasti bloccati per quasi venti minuti nell'attesa che il gregge si spostasse dalla strada. La circolazione è stata chiusa in entrambe le direzioni verso le ore 14 all'altezza di via Tiburtina quando decine di ovini è spuntata improvvisamente in strada.

Pecore sul Grande Raccordo Anulare: cosa è successo

I fatti, come anticipato, risalgono al primo pomeriggio di ieri, venerdì 9 gennaio 2025, quando alcune pecore sono arrivate in strada, sul Grande Raccordo Anulare. In breve tempo, sono stati moltissimi gli animali che hanno occupato la strada e molte delle persone che si trovavano sul Gra si sono fermate per capire cosa stesse accadendo. In molti hanno preso il telefono per riprendere la scena, per alcuni totalmente surreale, postandola sui social come nel caso del video in apertura, condiviso su Tik Tok.

Gregge attraversa il raccordo: l'arrivo dei soccorsi

Sul luogo, non appena inviata la segnalazione, sono arrivati sul posto gli agenti della polizia stradale che si sono messi immediatamente al lavoro per bloccare il traffico per consentire il passaggio degli animali in sicurezza. Mentre le pecore arrivavano fuori dalla carreggiata, il traffico si è bloccato e si sono formate code di automobili: ci sono state ripercussioni anche sull'A24, all'altezza dello svincolo con il Grande Raccordo Anulare. Nel frattempo sono scattati gli accertamenti per cercare di chiarire da dove siano arrivate le pecore: secondo le prime informazioni potrebbero essere scappate da un allevamento nelle vicinanze.