Raccolta di bottiglie di plastica in cambio di biglietti Atac: Roma premiata in Europa Il comune di Roma e la sua municipalizzata dei trasporti, Atac, sono stati premiati in Europa per il progetto “+ Ricicli + Viaggi” partito nel 2019: chi raccoglie le bottiglie in plastica PET riceve bonus spendibili in biglietti per la metropolitana.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Twitter.

Nella giornata di giovedì 27 gennaio il comune di Roma e la sua municipalizzata dei trasporti Atac sono state premiate per il progetto "+ Ricicli + Viaggi" agli Innovation in Politics Awards 2021. Il progetto presentato da Atac e dal comune di Roma ha, infatti, vinto per la categoria "Digitalizzazione", una delle 9 categoria dei Politics Awards insieme a Comunità, Democrazia, Ecologia, Economia, Educazione, Diritti Umani, Qualità della Vita e Strategie COVID-19. Il compito di decretare i vincitore, fra i più 413 progetti presentati provenienti dai 25 Paesi del Consiglio di Europa, è spettato ad una giuria di 1032 cittadini: negli ultimi 5 anni sono stati presentati oltre 2000 progetti fra i quali giurie formate da oltre 5000 progetti hanno scelto 42 vincitori.

Il progetto vincitore "+ Ricicli + Viaggi"

Il progetto "+ Ricicli + Viaggi" è stato lanciato nel mese di luglio 2019 e in breve tempo ha riscosso molto successo fra i viaggiatori e le viaggiatrici della capitale. Per ogni bottiglia o bottiglietta in plastica (o, più specificatamente in PET) gettata in una delle macchinette ecocompattatrici situate in 8 stazioni della metropolitana delle linee A, B e C, ogni utente avrà diritto ad un bonus cumulabile spendibile in titoli di viaggio Atac (Bit da 100 minuti, 24/48/72h oppure in abbonamenti mensili). Il conto dei contenitori riciclati avviene tramite le app di B+, partner della municipalizzata romana del progetto, come MyCicero, Tabnet e Ticketappy.

Le bottiglie raccolte sono riciclate e trasformate in nuove bottiglie e i cittadini e le cittadine che hanno dato il proprio contributo possono ricevere come "premio" un biglietto Atac per muoversi nella propria città con i mezzi pubblici. L'iniziativa ha riscosso in breve tempo grande successo: soltanto nella prima settimana dall'inizio dell'iniziativa si sono contate 11mila bottigliette in plastica raccolte e 100mila nel primo mese. Oggi, dopo quasi tre anni e nonostante uno stop di 6 mesi dovuto alla pandemia, nei compattatori sono stati gettati oltre 6 milioni di bottiglie, con una media di 8mila bottiglie raccolte.

La premiazione del progetto

La premiazione è avvenuta nella giornata del 27 gennaio in modalità streaming: il progetto "+ Ricicli + Viaggi" è da poco stato premiato anche nel nostro Paese. "È bello constatare di essere apprezzati pionieri anche in Europa e faremo del nostro meglio per proporre nuovi progetti capaci di suscitare altrettanto entusiasmo", ha dichiarato l'Amministratore Unico, Giovanni Mottura.

Non sono mancate, infine, le dichiarazione dell'assessore capitolino alla Mobilità Eugenio Patanè, che si è congratulato con Atac e il suo management per il trionfo nel concorso internazionale: "Il premio conferito ad Atac dimostra una volta di più che l’azienda rappresenta una risorsa straordinaria per la città di Roma e deve essere messa nelle migliori condizioni di svolgere la sua mission e di adottare soluzioni tecnologiche ed innovative al servizio dei cittadini romani".