Quotidiano sbaglia i numeri vincenti del Superenalotto: anziano crede di essere diventato milionario L'amara sorpresa per l'uomo è arrivata quando è andato dal tabaccaio, mostrando la schedina: la combinazione riportata dal giornale però, era sbagliata.

A cura di Natascia Grbic

Era convinto di essere diventato ricco e aver vinto più di 64 milioni di euro al Superenalotto. E invece L. B., un anziano che vive a Roma, ha quasi avuto un infarto per un errore di un giornale locale, che aveva dato come vincente la sequenza di numeri che l'uomo aveva giocato. Ma, in realtà, non era quella la combinazione esatta. Il momento di festa per il pensionato è durato molto poco, il tempo di arrivare dal tabaccaio e scoprire che la sequenza vincente era un'altra.

A riportare la vicenda, è la Repubblica: protagonista un anziano che nei giorni scorsi ha voluto tentare la fortuna giocando al Superenalotto. Ha scelto i numeri della schedina, sperando come tutti di diventare ricco, e poi è tornato a casa. Il giorno successivo all'estrazione è uscito ed è andato in un bar, scoprendo l'incredibile: qui un giornale locale aveva dato come numeri vincenti al Superenalotto quelli che aveva giocato lui. Era convinto di essere diventato multimilionario e aver vinto più di 64 milioni di euro, ed è quindi andato da un tabaccaio per presentare la schedina e poter poi riscuotere la vincita.

Qui, però, l'amara sorpresa: i numeri riportati sul quotidiano locale erano sbagliati. Per qualche assurdo motivo però, erano gli stessi giocati dall'uomo che, ovviamente, c'è rimasto malissimo. Il tabaccaio ha controllato la sequenza e non era quella uscita la sera prima. L'anziano non aveva vinto purtroppo nulla, e invece dei soldi è rimasta solo una grande amarezza. Tanto che, come ha riportato poi a la Repubblica, è passato da uno stato estremo di euforia a temere di stare per avere un infarto.