Quindicenne caduta dal monopattino si sveglia dal coma dopo 10 giorni: “Dov’è mia mamma?” Sono in corso le indagini per ricostruire l’incidente in monopattino in cui è rimasta gravemente ferita una 15enne. Nel frattempo la giovane dopo 10 giorni si è svegliata dal coma.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

La ragazza di quindici anni rimasta coinvolta in un incidente stradale con il monopattino si è svegliata dal coma. Trascorsi dieci giorni dal ricovero all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma ha aperto gli occhi e, come riporta Il Messaggero, la prima cosa che ha chiesto è stata: "Dove sta mia mamma?". Una gioia per medici e infermieri, che si sono presi cura di lei nella speranza che si riprendesse presto. Si è svegliata nella tarda serata di domenica scorsa, quando il personale sanitario e i genitori temevano ormai che non ce l'avrebbe fatta. Si tratta di un primo passo, la strada per la ripresa e guarigione è ancora lunga, ma il fatto che abbia riaperto gli occhi e sussurrato poche parole è già un importante traguardo.

Cadutta dal monopattino finisce in coma

La giovane è finita in coma dopo un incidente stradale che le è accaduto mentre era in monopattino. I fatti risalgono allo scorso mercoledì 2 novembre e si sono verificati in via dei Volsci a Latina. Sulla vicenda indagano gli agenti della polizia locale, che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, per accertare eventuali responsabilità. I vigili urbani stanno ascoltando diverse persone, per capire se abbiano visto cos'è successo. Secondo quanto è noto finora erano circa le ore 14 quando la giovane si stava muovendo lungo la strada nelle vicinanze di un ponte al ritorno da scuola.

Ha impattato contro un Suv, uno scontro violento, che le ha provocato gravi ferite e traumi e l'ha fatta finire in coma. Alla guida del veicolo c'era una donna, una mamma con a bordo i suoi bambini, che aveva parcheggiato. Da chiarire ancora se la ragazza abbia perso l'equilibrio dopo essere salita con il monopattino su un dosso e poi sia finita contro la macchina oppure se l'automobilista l'abbia urtata, aprendo lo sportello senza prima guardare se stesse passando qualcuno.