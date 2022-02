Quartiere San Lorenzo, prova a bruciare due clochard: il movente forse una lite per il giaciglio Nella giornata di ieri è stato fermato un uomo di 47enne accusato di aver provato a dare fuoco a due clochard in piazza dei Siculi, nel quartiere romano di San Lorenzo. La causa scatenante del gesto potrebbe essere una lite per il giaciglio in cui passare la notte.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio.

Nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 31 gennaio, è stato fermato un 47enne accusato di aver provato ad appiccare un incendio nel punto in cui stavano dormendo due clochard nella notte di domenica 30, nel quartiere San Lorenzo. In piazza dei Siculi, poco distante dal luogo in cui si trovavano i due clochard, appena 24 ore più tardi, alcuni agenti di polizia del commissariato San Lorenzo sono riusciti a rintracciare l'autore del gesto. L'uomo, un altro clochard indiano, è stato identificato grazie alla visione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza dei negozi della zona.

Il 47enne era già conosciuto nel quartiere e, in passato, era stato assistito dai Servizi Sociali: si era sempre rifiutato, però, di spostarsi in un centro di accoglienza per il freddo. I due clochard presi di mira sono riuscite a fuggire in tempo, prima ancora che il terzo riuscisse ad appiccare il fuoco: proprio per questo, fortunatamente, non si è registrato nessun ferito.

La dinamica e le ragioni del gesto

Non si conoscono ancora le ragioni che hanno spinto l'uomo di 47 anni a tentare di dare fuoco ad altri due clochard, ma non è escluso che alle origini del gesto possa esserci una lite per il giaciglio. La zona di piazza dei Siculi a San Lorenzo, infatti, che di giorno è centro della vita universitaria degli studenti dell'ateneo La Sapienza, di sera è abitata da molte persone senza fissa dimora. Il 47enne si è avvicinato ai clochard mentre stavano riposando e ha tentato di dare fuoco ad una coperta con cui i due si stavano riparando dal freddo: uno si è accorto in tempo della situazione e, fuggendo, è riuscito a far fallire il tentativo di incendio del 47enne.