Troupe Mediaset aggredita al Quarticciolo: “Ci hanno sbarrato la strada e provato a strapparci lo smartphone”

Momenti di paura al Quarticciolo per una troupe Mediaset, che stava facendo un servizio sullo spaccio nelle periferie romane. Quattro uomini li hanno aggrediti, la giornalista Costanza Castiglioni è riuscita a salvare lo smartphone con il video.

Quarticciolo (Foto di repertorio La Presse)

Aggressione a una troupe Mediaset in zona Quarticciolo a Roma. Costanza Castiglioni, insieme a due cameraman era in viale Palmiro Togliatti per un servizio sullo spaccio di droga nella periferia romana per la trasmissione televisiva ‘Fuori dal Coro'. Intorno alle ore 16.20 di ieri quattro uomini hanno sbarrato loro la strada con due macchine, chiedendo con insistenza di consegnargli lo smartphone con il quale la giornalista aveva fatto un video. A riportare la notizia La Repubblica. "Ero in macchina con due operatori, volevo inserirmi proprio nella piazza del Quarticciolo, non avevamo telecamere in vista, ma stavo riprendendo con lo smartphone dal finestrino, mentre l'auto si muoveva" ha spiegato la collega contattata da Fanpage.it. Castiglioni era già stata al Quarticciolo nei giorni precedenti da sola, ieri era con la troupe perché doveva fare delle interviste.

"Alcune persone che si trovavano in strada quando ci hanno visto che passavamo hanno cominciato a urlare tra loro. In un attimo due macchine sono comparse dietro di noi con altrettante persone a bordo di ognuna. Hanno cominciato a seguirci mentre ci spostavamo per le strade strette, suonavano il clacson per farci fermare. Appena hanno potuto ci hanno superato, bloccandoci la via di fuga. Pretendevano che cancellassi ciò che avevo ripreso con lo smarphone, provando a strapparmelo dalle mani, senza riuscirci, perché era legato al mio collo con un cordino".

La troupe è ripartita con l'auto fino alla fine di viale Palmiro Togliatti, dove ha raggiunto due pattuglie dei vigili urbani impegnate nei controlli sul territorio e si è fermata per chiamare la polizia. "I falchi della Squadra Mobile sono arrivati immediatamente, i poliziotti hanno arrestato due dei quattro aggressori, che nel frattempo avevano riparcheggiato la macchina ed erano tornati dove si trovavano quanto li abbiamo incontrati".

Si tratta di un ventitreenne di origini marocchine e di un ventiquattrenne di nazionalità tunisina, entrambi con precedenti di spaccio, che dovranno rispondere dei reati di violenza privata e tentata rapina. I poliziotti sono riusciti ad individuarli subito grazie alle immagini riprese dalla giornalista, che ha messo a disposizione per le indagini. Domani c'è l'udienza di convalida del fermo al Tribunale di Piazzale Clodio.