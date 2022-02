Quarticciolo, divampa un incendio: fra gli intossicati alcuni bambini e una donna incinta Poco prima della mezzanotte, in via Ascoli Satriano al civico numero 4, è divampato un incendio. Le persone intossicate sono stare almeno 20, fra cui alcuni bambini e una donna incinta.

A cura di Beatrice Tominic

Nella serata di ieri, domenica 6 febbraio, poco prima della mezzanotte è divampato un incendio in una palazzina di tre piani al civico 4 di via Ascoli Satriano, nel quartiere Quarticciolo, in una delle case popolari della zona. Il rogo si è sviluppato verso le 23.04 della sera nel sottoscala del palazzo ed è stato alimentato dai vari materiali accatastati nello spazio in cui ha avuto origine. Sul luogo sono arrivate immediatamente due squadre di vigili del fuoco, insieme ad altre di supporto, fra cui il Carro Teli, il Carro autoprotettori e il Capo turno Provinciale.

I pompieri hanno immediatamente placato le fiamme e hanno soccorso circa venti inquilini dello stabile che presentavano sintomi di intossicazione: il fumo nato dall'incendio, infatti, si è propagato rapidamente in tutti gli interni del palazzo. In breve tempo è arrivato sul posto anche il personale sanitario del 118 che ha soccorso gli abitanti del palazzo colpiti dal principio di intossicazione e ne ha trasportati sette nell'ospedale più vicino per controlli più approfonditi, fra cui una donna incinta e alcuni bambini. L'intervento, che ha visto anche la partecipazione della polizia locale, è terminato nella nottata, verso le 01.15.

Incendio a Bracciano: restano feriti lievemente due bambini

Nel primo pomeriggio di mercoledì scorso, 2 febbraio, verso le ore 15, un altro incendio è divampato in un'abitazione a Bracciano, in via XX Settembre. Anche in questo caso, sono rimasti coinvolti dei bambini: i due, fratello e sorella di 11 e 5 anni, si sono feriti lievemente e sono stati trasportati in ospedale dal personale sanitario del 118. Il primo è stato portato all'ospedale Padre Pio di Bracciano, mentre l'altra all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. L'incendio, stavolta, è divampato dalla canna fumaria di una caldaia ed in breve tempo si è diffuso in tutta la casa, facendo scoppiare anche una bomboletta di gas.