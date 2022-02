Bracciano, incendio divampa da una canna fumaria: feriti due bambini di 11 e 5 anni Due bambini di 11 e 5 anni nel pomeriggio di ieri, primo febbraio 2022, sono rimasti lievemente feriti a causa di un incendio scoppiato dalla canna fumaria di una caldaia nel comune di Bracciano.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Due bambini sono rimasti feriti a seguito di un incendio che si è sviluppato nel primo pomeriggio di ieri, martedì primo febbraio, verso le ore 15, nel comune di Bracciano, a nord della capitale. Le fiamme, divampate dalla canna fumaria di una caldaia, si sono velocemente propagate all'interno dell'abitazione in cui si trovavano i due bambini, fratello e sorella, rispettivamente di 11 e di 5 anni. In breve tempo l'incendio ha causato lo scoppio di una bomboletta di poliuretano espanso e ha bruciato alcuni mobili e suppellettili.

Una volta allertato il 112, sul luogo, un appartamento in via XX settembre, si sono immediatamente recati i vigili del fuoco e i carabinieri di Bracciano. Insieme a loro è presto giunto anche il personale sanitario che ha prestato soccorso ai due bambini prima di trasportarli in ospedale. Il fratello maggiore è stato trasportato all'ospedale Padre Pio di Bracciano, distante poco più di un km dall'appartamento in cui è divampato il rogo, mentre la sorellina è stata portata all'ospedale pediatrico Bambino Gesù della capitale: entrambi hanno riportato ferite lievi. Una volta spento l'incendio, l'appartamento è stato messo in sicurezza.

Palazzo evacuato per un incendio: le fiamme originate da una candela

Nell'ultimo mese, un altro incendio si è sviluppato in un appartamento. Stavolta le fiamme sono divampate nel salotto di un appartamento nella città di Roma nella zona di Casal Bernocchi, a sud ovest della capitale. Il rogo è stato originato da una candela profumata che era stata accesa dalla padrona di casa, una donna anziana che ha riportato qualche ustione lieve alla mano. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono arrivati anche gli agenti della polizia: proprio come alcuni dei residenti dello stabile, parte dei poliziotti ha inalato molto fumo.