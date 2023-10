Quanto guadagnano i tassisti di Roma: in media dichiarano al fisco un reddito di soli 14mila euro Secondo i dati del Ministero delle Finanze, pubblicati oggi sul Sole 24 Ore, in media un tassista nella Capitale ha dichiarato un reddito lordo annuale di 12.817 euro nel 2019. Tradotto: poco più di mille euro lordi all’anno.

A cura di Enrico Tata

Il decreto Asset appena approvato dal Parlamento prevede, tra le altre cose, un aumento del 20 per cento delle licenze dei taxi. Un provvedimento che ha scatenato le proteste dei tassisti e dei loro rappresentanti sindacali, che hanno indetto scioperi e manifestazioni.

Ma quanto guadagna, per esempio, un tassista a Roma? Secondo i dati del Ministero delle Finanze, pubblicati oggi sul Sole 24 Ore, in media un tassista nella Capitale (si intende persone fisiche, cooperative e società di persone) ha dichiarato un reddito lordo annuale di 12.817 euro nel 2019. Tradotto: poco più di mille euro lordi all'anno.

I dati variano di città in città, ovviamente, ma sono stabili nel corso del tempo all'interno di un singolo comune. Nel 2018, infatti, i redditi annuali dichiarati ammontavano in media a 13.800, che significa un guadagno lordo mensile di 1150 euro. Milano e Firenze sono le città italiane in cui le auto bianche dichiarano un reddito superiore, ma le cifre restano comunque inferiori ai 21mila euro: 20.719 euro a Milano nel poco meno di 20mila euro a Firenze. Tradotto: circa 1700 euro al mese lorde al massimo.

Per quanto riguarda le licenze, il costo per acquistarne una è a Milano e a Roma di circa 140/150mila euro, mentre a Firenze può arrivare anche a 250mila euro. La vendita delle licenze frutterebbe circa il 20 per cento del ricavato al Comune e l'80 per cento ai tassisti, anche se il governo vorrebbe introdurre una procedura semplificata che taglierebbe l'incasso del 20 per cento per i Comuni. Quei soldi, invece, sarebbero usati a Roma per investimenti sulle infrastrutture (nuove piazzole di sosta, per esempio)

Attualmente Roma è dotata di circa 7.800 licenze taxi e l'obiettivo del Campidoglio è quello di portarle a 9mila entro il 2024 in vista del Giubileo del 2025. Nei mesi scorsi l'amministrazione aveva tentato la carta delle doppie guide: la possibilità, cioè, di aggiungere un conducente per fare doppi turni. Un'iniziativa a cui, però, hanno aderito in pochi.