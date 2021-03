Il governo ha diffuso i dati delle vaccinazioni anti Covid aggiornati al 26 marzo. Il totale è suddiviso per categorie: over 80, 70-79enni, ospiti delle Rsa, personale sanitario e personale scolastico. Ricordiamo che la Fase 1 della campagna vaccinale prevedeva la somministrazione del vaccino ai medici e agli operatori sanitari e agli ospiti delle Rsa. Successivamente è cominciata la vaccinazione della popolazione con più di 80 anni e poi del personale scolastico. Dal 4 marzo il Lazio ha avviato la prenotazione del vaccino per gli over 70.

I dati del Lazio su over 80, over 70, insegnanti e sanitari

Secondo il report pubblicato sul sito del governo il 52,2 per cento degli over 80 ha già ricevuto la prima dose (229mila persone su 440mila). Il 27per cento ha ricevuto anche la seconda dose (121mila persone). Il 47 per cento (210mila persone) è in attesa di ricevere la prima dose. Meglio del Lazio hanno fatto provincia di Bolzano, provincia di Trento e, per quanto riguarda le regioni, Emilia Romagna (con il 30 per cento di anziani che hanno completato il ciclo vaccinale), Friuli, Marche e Molise. La media italiana è del 23 per cento, con la Lombardia che è al 17 per cento.

Per quanto riguarda i 70enni, il Lazio ha somministrato 54mila prime dosi, pari al 9,48 per cento (su un totale di 573mila cittadini con età compresa tra i 70 e i 79 anni). Hanno ricevuto la seconda dose quasi 9mila persone. Per quanto riguarda la somministrazione delle prime dosi il Lazio è dietro al Trentino Alto Adige e alla Sicilia.

Nel Lazio ha completato il completato il ciclo vaccinale l'80 per cento degli ospiti delle Rsa (residenze sanitarie per anziani), con il 94 per cento che ha già ricevuto la prima dose. Meglio del Lazio hanno fatto il Piemonte con l'88 per cento, la Basilicata e la Lombardia con l'82 per cento.

Per quanto riguarda il personale sanitario nel Lazio ha ricevuto la prima dose il 100 per cento (183mila operatori) e il 64 per cento ha ricevuto anche la seconda dose. Infine nel Lazio sono stati vaccinati quasi 100mila operatori scolastici su 128mila (il 76 per cento). Ha ricevuto la seconda dose lo 0,13 per cento. Questo perché tutti gli insegnanti sono stati vaccinati con AstraZeneca e il richiamo di questo vaccino viene somministrato dopo tre mesi.