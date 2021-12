Quando potrebbe nevicare a Roma, Giuliacci: “Questo inverno ci sono le condizioni” Quando nevicherà a Roma? Il meterologo e personaggio televisivo Mario Giuliacci contattato da Fanpage.it spiega che è ancora presto dirlo e che per saperne di più sarà necessario attendere metà dicembre.

A cura di Alessia Rabbai

La neve a Roma è un momento tanto atteso e temuto con all'arrivo della stagione fredda, a desiderarlo sono gli amanti dei candidi fiocchi che fremono al bussare della Dama Bianca, mentre dall'altra parte c'è chi non ne vuole proprio sapere per i potenziali disagi che crea alla viabilità sulle strade per le auto private e i mezzi di trasporto pubblico. Già nei giorni scorsi è caduta la neve nei dintorni della Capitale: con i primi candidi fiocchi che sono caduti al suolo formando un soffice strato sui Monti Terminillo e Livata, nell'area dei Castelli Romani e nel Viterbese. Ma quando nevicherà a Roma? Il meterologo e personaggio televisivo Mario Giuliacci contattato da Fanpage.it spiega che "è ancora presto dirlo e che per saperne di più sarà necessario attendere metà dicembre, anche se quest'anno ci sono tutte le condizioni favorevoli affinché accada".

Neve a Roma e nel Lazio, verso tre ondate di freddo a dicembre

"Il freddo nei prossimi giorni sarà più intenso sul versante dell'Appennino, ma a risentirne sarà anche il Lazio. Tra il 2 e 3 dicembre pioverà ma non è prevista alcuna nevicata, le temperature sono ancora tropo alte – spiega Giuliacci – Il 4 dicembre acnora piogge per venti di Libeccio, con gelate di notte. La prima ondata fredda arriverà tra il 5 e il 6 dicembre proveniente dal Polo Nord, che porterà nevicate anche su rilievi laziali da 400 a 700 metri slm ma non a Roma. Nevicate in vista anche l'8 dicembre con aria gelida che farà abbassare nuovamente le temperature e fiocchi che cadranno fino a 300/500 metri sui rilievi del Lazio. Tra l'11 e il 12 dicembre nuove nevicate interesseranno l'Italia centrale, ma anche in questo caso difficilmente riguarderanno la Capitale e le pianure ad essa circostanti" E conclude: "Le condizioni meteo affinché nevichi su Roma ci sono, dicembre è iniziato all'insegna di tre ondate di freddo, ma è ancora presto dire quando cadranno i fiocchi in città".