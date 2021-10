Quando nevica a Roma, Giuliacci: “Quest’anno ci sono tutte le condizioni” “Nel 2021 ci sono buone probabilità che cada la neve a Roma”. Fanpage.it ha intervistato il meterologo Mario Giuliacci sulla Dama Bianca, per chiedergli quando e se cadranno i candidi fiocchi anche sulla Capitale. “Potrebbe nevicare tra dicembre e gennaio, ma ne avremo certezza una settimana prima”.

A cura di Alessia Rabbai

La neve a Roma è un fenomeno che lascia tutti con il fiato sospeso. Da una parte c'è chi l'attende trepidante con lo spirito di un bambino tutto l'anno e con l'inverno alle porte inizia a farsi domande. Dall'altra c'è invece chi teme il suo arrivo per i disagi che provoca in città. Fanpage.it ha chiesto al meterologo, accademico e personaggio televisivo Mario Giuliacci quando e se nevicherà a Roma: "Quest'anno ci sono buone probabilità – ha detto – dovrebbe accadere tra dicembre e gennaio". Giuliacci ha spiegato quali debbano essere le condizioni necessarie affiché ciò accada: "Per far sì che la neve arrivi a Roma occorre che l'aria fredda abbia il tempo di travasare anche nel Lazio ed entro 48 ore si deve combinare con una perturbazione atlantica che porta con sé venti umidi e tiepidi, correndo sopra al muro gelido che dà poi origine alla nevicata". Più nel dettaglio: "È possibile che questo avvenga con l'arrivo dell'aria gelida dall'area dei Balcani, che valica l'Appennino, diretta verso le regioni tirreniche con temperature che scenderanno intorno ai zero gradi centigradi. Nel giro di 24/48 ore devono arrivare venti umidi atlantici dal Sud della Francia, per investire anche le regioni centrali e il Lazio. L'umida e tiepida atlantica infatti, essendo più calda, è costretta a salire sopra al cuscinetto di aria fredda e condensa".

"Neve a Roma è probabile al 10-20%"

Giuliacci, parlando della probabilità con la quale nevicherà a Roma nell'inverno 2021, dice che siamo sul 10-20%, grazie alle temperature che sono salite di due gradi centigradi rispetto agli anni passati. "Quest'anno esiste qualche chance in più che nevichi a Roma, come lo scorso anno infatti c'è la Niña, un anomalo raffreddamento delle acque nel Pacifico, che potrebbe influenzare l'inverno fino all'emisfero Nord, compresa l'Italia, con l'aumento della piovosità nei mesi di novembre, dicembre e gennaio e questo è un buon segno perché le precipitazioni potrebbero essere a carattere nevoso. Farà anche più freddo e se quest'ultimo si combinerà nella maniera corretta con la pioggia, allora nevicherà. Ma una data certa ancora non c'è, conclude "la si può preannunciare solo una settimana prima che avvenga la nevicata".