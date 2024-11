Quali sono le condizioni del vigile investito da un carabiniere ubriaco a Roma: come sta Daniele Virgili Investito da un carabiniere ubriaco in via Tiburtina: come sta il vigile Daniele Virgili a due giorni dal terribile incidente che gli ha fatto perdere una gamba. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Riccardo, il fratello del vigile rimasto gravemente ferito sulla Tiburtina e l'automobile dopo lo scontro.

Sta meglio, ma non è ancora fuori pericolo Daniele Virgili, il vigile rimasto gravemente ferito nel terribile incidente di via Tiburtina. Secondo quanto riportano i medici, il vigile travolto dal carabiniere in via Tiburtina due sere fa ha concluso una fase di miglioramento clinico e oggi sono state sospese la sedazione e la ventilazione meccanica. L'agente, il venticinquenne Daniele Virgili, a seguito dell'incidente ha perso una gamba. Scongiurato l'intervento sull'altra, resta in condizioni generali gravi e in prognosi riservata.

"Per me oggi è stata un'emozione fantastica, parlare con lui è stata una gioia immensa. Subito dopo l'incidente mi diceva Non ci vedremo più, sto morendo. E la prima cosa che gli ho detto dopo le operazioni è stata proprio: Eccoci, ci siamo rivisti. Ho mantenuto la promessa – ha spiegato il fratello del vigili ferito, Riccardo Virgili – Non significa che sia fuori pericolo, lo staff del San Camillo sta facendo, ma dobbiamo ancora essere cauti".

Il luogo del terribile incidente e Daniele Virgili, il vigile rimasto ferito.

Lo schianto è avvenuto nella serata di due giorni fa, lungo la via Tiburtina, verso le 20.30, a due mesi dall'assunzione dell'agente. Daniele Virgili si trovava con due colleghe e stava effettuando i rilievi per un incidente stradale avvenuto in precedenza quando è stato travolto da un'auto. Al volante un carabiniere risultato ubriaco. A seguito dell'incidente, è stata necessaria l'amputazione della gamba sinistra: soltanto l'impegno e la dedizione dei medici hanno scongiurato l'intervento alla sinistra.

"Al termine di una fase di miglioramento clinico – hanno fatto sapere in una nota dall'ospedale San Camillo – in data odierna è stata sospesa la sedazione e la ventilazione meccanica. Il ragazzo è in contatto con l'ambiente e in grado di relazionarsi coi familiari. Il decorso clinico dell'arto sottoposto ad intervento è regolare. Le condizioni generali, tuttavia, rimangono gravi e la prognosi riservata".