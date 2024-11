Cosa rischia il carabiniere ubriaco che ha investito i tre vigili sulla Tiburtina a Roma

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Una sospensione temporanea dal servizio fino all'espulsione dall'Arma. È ciò che rischia il carabiniere ubriaco, che ha investito tre vigili urbani ieri sera in via Tiburtina a Roma. Uno degli agenti della polizia locale del IV Gruppo Tiburtino, Daniele Virgili, venticinque anni, ha subito l'amputazione della gamba sinistra e si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Camillo.

Il militare libero dal servizio al volante dell'auto è risultato positivo all'alcoltest con un tasso alcolemico di 1.9 per litro nel sangue, un valore tre volte superiore al limite consentito per chi guida. Fanpage.it ha intervistato gli avvocati Maiella e Carbutti, esperti in diritto militare, per capire cosa rischia il carabiniere. Al momento è indagato per guida in stato di ebrezza e lesioni personali stradali gravissime, ma per un quadro più completo sarà necessario attendere le dimissioni di tutti e tre i vigili e l'acquisizione da parte della Procura della Repubblica delle cartelle cliniche.

Cosa rischia il carabiniere ubriaco che ha investito tre vigili?

Ai sensi dell'articolo 1393 del codice penale dell'ordinamento militare il carabiniere potrebbe subire fin da subito in un procedimento disciplinare, che potrebbe portare alla sospensione temporanea dal sevizio o all'espulsione definitiva dall'Arma. Nel testo unico del regolamento militare nell'articolo 732 c'è anche scritto che per i carabinieri, quando vengono violate le norme relative al contegno, le sanzioni previste sono più gravi rispetto ad Esercito, Marina o Aeronautica. Questo in virtù del fatto che i carabinieri, a differenza degli altri militari, hanno come obbligo ulteriore quello di tutelare il cittadino, contrastando proprio questi reati.

Quali provvedimenti potrebbe prendere l'Arma dei carabinieri?

Crediamo che l'Arma dei carabinieri si tutelerà come meglio riterrà opportuno sotto ogni punto di vista e che la sanzione terrà conto anche del fatto che si tratti di un caso di rilevanza mediatica, con tre agenti della polizia locale coinvolti. Un aspetto importante, che influisce sulla gradazione dell'eventuale sanzione disciplinare, è lo stato di servizio del militare.

Se i fatti in sede d'indagine troveranno conferma come sono stati narrati in merito alla dinamica dell'incidente e allo stato di ebrezza del conducente, ci sarà sicuramente una sanzione di Stato, da uno a dodici mesi di sospensione dal servizio; oppure la sanzione espulsiva, con la perdita del grado per rimozione. Chiaramente questa è una valutazione difficile da fare oggi, ma competerà a chi istruirà il procedimento disciplinare e all'eventuale commissione nominata per valutare l'idoneità del militare alla permanenza nel grado.

Il fatto che a provocare un incidente da ubriaco con lesioni gravissime sia stato un militare è più grave rispetto ad un civile?

Dal punto di vista penalistico, il fatto fa riferimento al codice penale ordinario, il reato è identico sia che l'abbia compiuto un carabiniere piuttosto che un normale cittadino. In base agli accertamenti effettuati sul sinistro e al procedimento penale si applica ciò che prevedono le disposizioni del codice della strada e del codice penale ordinario.

Qual è l'iter che riguarda il carabiniere indagato e le ricadute sul servizio?

Per quanto riguarda le conseguenze sul servizio che potrebbe avere il carabiniere bisogna fare due considerazioni. La prima è che dal punto di vista disciplinare si fa riferimento all'articolo 1393 del codice dell'ordinamento militare, in cui c'è scritto che in caso di procedimento penale l'azione disciplinare dev'essere avviata anche in pendenza del procedimento penale. Le eccezioni sono in casi di particolare complessità del fatto addebitato, oppure di fatti relativi al servizio, il procedimento disciplinare dipenderà dall'esito del procedimento penale. Ovviamente saranno le indagini a chiarire la dinamica e il contesto del caso specifico.