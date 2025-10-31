Quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti il primo novembre 2025 a Roma

Immagine di repertorio (Fonte Getty Images)

Avete dimenticato di comprare qualcosa al supermercato e non sapete come fare, perché nella giornata di Ognissanti potrebbero essere chiusi? Molti supermercati di Roma saranno aperti anche sabato primo agosto 2025. I punti vendita di diversi marchi non chiuderanno neanche in questa giornata di festa e anche qualche centro commerciale resterà aperto ai clienti.

Quali sono i principali supermercati aperti a Ognissanti a Roma

Questi gli orari dei principali marchi di supermercati aperti sabato primo novembre a Roma, ricordiamo, però, che gli orari di tutti i punti vendita sono disponibili nei siti delle catene dei supermercati.

Carrefour: resteranno aperti diversi supermercati. In generale dalle ore 7 alle 21, ma potrebbero esserci delle eccezioni;

resteranno aperti diversi supermercati. In generale dalle ore 7 alle 21, ma potrebbero esserci delle eccezioni; Conad: i supermercati Conad sono aperti dalle 8 alle 20. C'è un sito dedicato con tutti gli orari.

i supermercati Conad sono aperti dalle 8 alle 20. C'è un sito dedicato con tutti gli orari. Esselunga : resta aperto dalle 8 alle 20;

: resta aperto dalle 8 alle 20; Eurospin: da verificare in base al punto vendita interessato;

da verificare in base al punto vendita interessato; Ipercarni: dalle 7.30 alle 20;

dalle 7.30 alle 20; Lidl: da verificare in base al punto vendita interessato;

da verificare in base al punto vendita interessato; Md: dalle 8 alle ore 20.30;

dalle 8 alle ore 20.30; Pam e Panorama: dalle 8 alle 20.30, ma gli orari possono essere consultati online, dove si legge l'elenco completo delle aperture.

dalle 8 alle 20.30, ma gli orari possono essere consultati online, dove si legge l'elenco completo delle aperture. Todis: l'apertura del supermercato può variare in base al punto vendita specifico: è possibile controllare direttamente sul sito ufficiale o contattare il supermercato per telefono.

Orario ridotto, invece, per i punti vendita Coop dalle 8.30 alle 13.30 e i punti Penny Market, i cui orari possono variare a seconda del punto vendita.

Gli orari dei centri commerciali più grandi di Roma il primo novembre 2025

Come anticipato, anche alcuni centri commerciali restano aperti nella giornata del primo novembre. Ecco i principali centri commerciali di Roma che resteranno aperti per la giornata di Ognissanti 2025 e quelli che, invece, saranno chiusi:

Roma Est: regolarmente aperto nella giornata di Ognissanti: food area dalle 9.00 alle 23.00; ipermercato dalle 8.30 alle 21; Primark dalle 9 alle 22;

regolarmente aperto nella giornata di Ognissanti: food area dalle 9.00 alle 23.00; ipermercato dalle 8.30 alle 21; Primark dalle 9 alle 22; Aura: resterà aperto con i seguenti orari: Pam: dalle 8 alle 21; negozi dalle 9:30 alle 21:00; area food dalle 9 alle 23.

resterà aperto con i seguenti orari: Pam: dalle 8 alle 21; negozi dalle 9:30 alle 21:00; area food dalle 9 alle 23. Porta di Roma: il centro commerciale resta regolarmente aperto;

il centro commerciale resta regolarmente aperto; Maximo: aperto anche il primo novembre i negozi dalle 10 alle 21, ristoranti dalle 10 alle 23;

aperto anche il primo novembre i negozi dalle 10 alle 21, ristoranti dalle 10 alle 23; Euroma 2: il centro commerciale resta aperto con orari straordinari: negozi dalle 10:00 alle 21:00; food and beverage dalle10:00 alle 22:00; Ipermercato dalle 9:00 alle 21:00;

il centro commerciale resta aperto con orari straordinari: negozi dalle 10:00 alle 21:00; food and beverage dalle10:00 alle 22:00; Ipermercato dalle 9:00 alle 21:00; The Wow Side: resta aperto. Dalle 11 alle 19, inoltre, si svolge l'evento di Halloween con laboratori e attività

resta aperto. Dalle 11 alle 19, inoltre, si svolge l'evento di Halloween con laboratori e attività Parco Da Vinci: regolarmente aperto dalle 10:00 alle 21:00.

Gli orari degli outlet vicino Roma il primo novembre

Gli orari degli outlet vicino a Roma per il primo novembre: