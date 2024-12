Quali sono i supermercati e centri commerciali aperti a Roma il 31 dicembre e 1 gennaio 2025

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

In occasione del Capodanno 2025 supermercati e centri commerciali anche a Roma modificano gli orari di apertura, con chiusure per permettere ai dipendenti di festeggiare il nuovo anno con il Veglione del 31 dicembre e il primo gennaio. Orari e aperture possono variare da punto vendita a punto vendita, anche della stessa catena, dunque consigliamo di consultare sempre prima il sito dell'esecizio commerciale che vi interessa e accertarsi dell'orario per non rischiare di trovare chiuso.

Generalmente il 31 dicembre sia supermercati che centri commerciali a Roma come nel resto d'Italia restano aperti, ma con chiusura anticipata. Il 1 gennaio invece la maggior parte dei supermercati e dei centri commerciali resterà chiusa. Per quanto riguarda invece l'apertura di cinema e punti ristoro all'interno di centri commericali, l'orario è a discrezione della singola attività.

Quali sono i principali supermercati aperti il 31 dicembre e 1 gennaio a Roma

Ecco l'elenco delle principali catene di supermercati a Roma con le chiusure e gli orari di apertura che seguiranno il 31 dicembre e 1 gennaio in occasione di Capodanno.

Carrefour: 31 dicembre aperti con orari che possono variare, chiusi il 1 gennaio.



31 dicembre aperti con orari che possono variare, chiusi il 1 gennaio. Conad: 31 dicembre vari punti vendita aperti a Roma, chiusi il primo gennaio

31 dicembre vari punti vendita aperti a Roma, chiusi il primo gennaio Coop: 31 dicembre, chiusura anticipata (controllare il sito), chiusi il 1 gennaio.

31 dicembre, chiusura anticipata (controllare il sito), chiusi il 1 gennaio. Esselunga: 31 dicembre dalle 7,30 alle 20, chiusi il 1 gennaio.

31 dicembre dalle 7,30 alle 20, chiusi il 1 gennaio. Pam Panorama: 31 dicembre dalle 7,30 alle 19, chiusi il 1 gennaio.

31 dicembre dalle 7,30 alle 19, chiusi il 1 gennaio. Lidl: 31 dicembre aperti con orari che possono variare, chiusi il 1 gennaio

31 dicembre aperti con orari che possono variare, chiusi il 1 gennaio Famila: Aperti sia il 31 dicembre che il 1 gennaio, con orari che possono variare

Aperti sia il 31 dicembre che il 1 gennaio, con orari che possono variare Iper: 31 dicembre aperti (controllare orari), 1 gennaio chiusi

31 dicembre aperti (controllare orari), 1 gennaio chiusi MD: Aperti sia il 31 dicembre che il 1 gennaio, con orari che possono variare.

Aperti sia il 31 dicembre che il 1 gennaio, con orari che possono variare. Aldi: 31 dicembre orario regolare, 1 gennaio chiusi.

Gli orari dei più grandi centri commerciali il 31 dicembre e 1 gennaio

L'elenco dei più grandi centri commerciali di Roma con gli orari di apertura il 31 dicembre e 1 gennaio.

Roma Est: 31 dicembre dalle 10 alle 18; 1 gennaio chiuso.

Porta di Roma: 31 dicembre 10 alle 18; 1 gennaio chiuso.

Aura: 31 dicembre dalle 9.30 alle 18.30; 1 gennaio chiuso.

Euroma 2: 31 dicembre dalle 10 alle 19 dicembre; 1 gennaio chiuso.

Maximo: 31 dicembre 10-19; 1 gennaio chiuso.

Parco Leonardo: 31 dicembre dalle 10 alle 18; 1 gennaio chiuso.

La Romanina: 31 dicembre aperto con chiusura anticipata; 1 gennaio chiuso.

Primavera: 31 dicembre fino alle 19; 1 gennaio chiuso.

I Granai: 31 dicembre dalle 10 alle 18:30; 1 gennaio chiuso.

Gran Roma: 31 dicembre dalle 10 alle 18; 1 gennaio chiuso

Cinecittà 2: 31 dicembre dalle 10 alle 18.30; 1 gennaio chiuso.