Supermercati aperti a Capodanno 2024, quali saranno attivi il 31 e il primo dell'anno: l'elenco completo Dalla Coop all'Esselunga fino a MD e Famila, la lista dei supermercati aperti per Capodanno 2024 e per il primo giorno dell'anno 2025. Gli orari e l'elenco nel dettaglio dei punti vendita aperti.

A cura di Gabriella Mazzeo

Resteranno aperti per l'ultima spesa in vista del cenone di Capodanno e per il pranzo del 1 gennaio alcuni supermercati che, in vista dell'ultima serata del 2024 e del primo giorno dell'anno nuovo, apriranno la saracinesca per permettere ai clienti dell'ultima ora, seppure con orario ridotto, di acquistare il necessario per la tavola.

Lo stesso è avvenuto per Natale 2024 e per il giorno di Santo Stefano. In vista delle ultime grandi tavolate del periodo, alcuni supermercati resteranno aperti in tutta Italia a San Silvestro e per il primo giorno del 2025. Tra i negozi che figurano nell'elenco, vi sono i punti vendita Esselunga, quelli di Pam Panorama e supermercati quali Coop, Conad, Bennet ed Eurospin. Ecco l'elenco completo.

Quali supermercati restano aperti il 31 dicembre in Italia

Il giorno di San Silvestro (ossia il 31 dicembre) diversi supermercati resteranno aperti per le ultime compere prima del tradizionale cenone di fine anno e lo stesso faranno alcuni punti vendita per l'1 gennaio 2025, il primo giorno del nuovo anno. Molti negozi manterranno però orari ridotti. Vediamo l'elenco nel dettaglio in ordine alfabetico.

Aldi : I punti vendita Aldi saranno aperti il 31 gennaio seguendo gli orari standard, mentre il 1 gennaio non effettueranno servizio. Nel sito si possono controllare gli orari dei singoli supermercati.

: I punti vendita Aldi saranno aperti il 31 gennaio seguendo gli orari standard, mentre il 1 gennaio non effettueranno servizio. Nel sito si possono controllare gli orari dei singoli supermercati. Bennet : I punti vendita della catena resteranno aperti per l'ultimo dell'anno, il 31 dicembre, mentre non effettueranno servizio il 1 gennaio.

: I punti vendita della catena resteranno aperti per l'ultimo dell'anno, il 31 dicembre, mentre non effettueranno servizio il 1 gennaio. Carrefour: Anche i punti vendita Carrefour resteranno aperti il 31 dicembre, così come il 1 gennaio. Gli orari potrebbero però subire delle variazioni.

Anche i punti vendita Carrefour resteranno aperti il 31 dicembre, così come il 1 gennaio. Gli orari potrebbero però subire delle variazioni. Conad : I punti vendita Conad saranno aperti il 31 dicembre in varie parti d'Italia, mentre resteranno chiusi il primo gennaio.

: I punti vendita Conad saranno aperti il 31 dicembre in varie parti d'Italia, mentre resteranno chiusi il primo gennaio. Coop : Il 31 dicembre i punti vendita chiuderanno anticipatamente, mentre il 1 gennaio i supermercati Coop resteranno chiusi. Sul sito è disponibile una mappa con gli orari dei singoli supermercati.

: Il 31 dicembre i punti vendita chiuderanno anticipatamente, mentre il 1 gennaio i supermercati Coop resteranno chiusi. Sul sito è disponibile una mappa con gli orari dei singoli supermercati. Crai : I punti vendita saranno aperti martedì 31 dicembre, mentre resteranno chiusi per il 1 gennaio.

: I punti vendita saranno aperti martedì 31 dicembre, mentre resteranno chiusi per il 1 gennaio. Despar : resteranno aperti il 31 dicembre, ma saranno chiudi il primo gennaio. Nel sito è possibile leggere gli orari dei singoli supermercati.

: resteranno aperti il 31 dicembre, ma saranno chiudi il primo gennaio. Nel sito è possibile leggere gli orari dei singoli supermercati. Esselunga : Anche Esselunga seguirà la "ricetta" degli altri supermercati e manterrà i suoi punti vendita aperti il 31 dicembre (dalle 7,30 alle 20), mentre resteranno chiusi il 1 gennaio.

: Anche Esselunga seguirà la "ricetta" degli altri supermercati e manterrà i suoi punti vendita aperti il 31 dicembre (dalle 7,30 alle 20), mentre resteranno chiusi il 1 gennaio. Famila : I supermercati di questa catena resteranno aperti sia il 31 che il 1 gennaio. Sul sito è stata riportata la lista dei punti vendita aperti in entrambi i giorni e gli orari.

: I supermercati di questa catena resteranno aperti sia il 31 che il 1 gennaio. Sul sito è stata riportata la lista dei punti vendita aperti in entrambi i giorni e gli orari. Il Gigante: La catena ha pubblicato nel proprio sito la lista dei punti vendita aperti il 31 dicembre, il primo gennaio invece resteranno tutti chiusi.

La catena ha pubblicato nel proprio sito la lista dei punti vendita aperti il 31 dicembre, il primo gennaio invece resteranno tutti chiusi. Iper : I negozi della catena saranno aperti il 31 dicembre, mentre chiuderanno il 1 gennaio. Come sempre sul sito sono riportati gli orari di apertura dei diversi punti vendita.

: I negozi della catena saranno aperti il 31 dicembre, mentre chiuderanno il 1 gennaio. Come sempre sul sito sono riportati gli orari di apertura dei diversi punti vendita. Lidl : Come gli altri supermercati, anche la Lidl resterà aperta il 31 dicembre e chiuderà il 1 gennaio. Nel sito si trova la mappa con gli orari dei singoli punti vendita.

: Come gli altri supermercati, anche la Lidl resterà aperta il 31 dicembre e chiuderà il 1 gennaio. Nel sito si trova la mappa con gli orari dei singoli punti vendita. MD : Saranno aperti sia il 31 dicembre che il 1 gennaio, seppur con orari speciali. Nel sito è possibile consultare la mappa con gli orari dei singoli supermercati.

: Saranno aperti sia il 31 dicembre che il 1 gennaio, seppur con orari speciali. Nel sito è possibile consultare la mappa con gli orari dei singoli supermercati. Pam : I punti vendita Pam Panorama resteranno aperti dalle 7.30 alle 19 il 31 dicembre e chiuderanno il 1 gennaio.

: I punti vendita Pam Panorama resteranno aperti dalle 7.30 alle 19 il 31 dicembre e chiuderanno il 1 gennaio. Selex : I punti vendita resteranno aperti il 31 dicembre e chiusi il 1 gennaio.

: I punti vendita resteranno aperti il 31 dicembre e chiusi il 1 gennaio. Sigma: Saranno regolarmente aperti il 31 dicembre e giusi il 1 gennaio. Sul sito è possibile verificare le aperture dei punti vendita.

I supermercati che resteranno aperti anche il primo dell'anno, 1 gennaio 2025

Alcuni supermercati resteranno aperti con un orario ridotto per il 1 gennaio 2025. Le catene che lavoreranno per il primo giorno dell'anno resteranno aperte anche il 31 dicembre.

Carrefour : I supermercati Carrefour resteranno aperti anche il 1 gennaio. Gli orari potrebbero però subire delle variazioni.

: I supermercati Carrefour resteranno aperti anche il 1 gennaio. Gli orari potrebbero però subire delle variazioni. Famila : I punti vendita Famila saranno aperti sia il 31 dicembre che il 1 gennaio. Sul sito è stata riportata la lista dei punti vendita aperti in entrambi i giorni e gli orari.

: I punti vendita Famila saranno aperti sia il 31 dicembre che il 1 gennaio. Sul sito è stata riportata la lista dei punti vendita aperti in entrambi i giorni e gli orari. MD: Saranno aperti con orari speciali anche il 1 gennaio e sul sito ufficiale della catena è possibile consultare la mappa con gli orari dei singoli punti vendita.