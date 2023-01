Quali sono i ‘Dipartimenti d’Eccellenza’ delle università di Roma 2023-2027 L’Anvur ha selezionato 180 dipartimenti d’eccellenza delle università statali italiane per il quinquennio 2023-2027. Ecco i dipartimenti delle università di Roma che sono stati premiati.

A cura di Enrico Tata

L'Anvur, Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, ha selezionato 180 dipartimenti d'eccellenza delle università statali (su 787 totali) per il quinquennio 2023-2027. Sono stati selezionati in base alla valutazione della ricerca svolta nei cinque anni trascorsi e di un progetto scientifico e didattico per il prossimo quinquennio. Qua tutti i dipartimenti premiati divisi per settori.

Per quanto riguarda le tre università pubbliche romane sono stati selezionati e premiati in totale 19 dipartimenti, 12 dell'Università La Sapienza, 4 per Roma Tre e 3 per Roma Tor Vergata.

Quali sono i Dipartimenti d'Eccellenza delle università di Roma

Per il settore di Scienze Economiche e Statistiche, il dipartimento di Economia e Finanza di Tor Vergata è al primo posto a pari merito con la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Nel settore delle Scienze Giuridiche al primo posto della classifica c'è il dipartimento di Giurisprudenza di Roma Tre. Al primo posto della classifica delle Scienze Agrarie c'è invece il dipartimento di Agraria dell'Università della Tuscia.

Per la Matematica, decimo e undicesimo posto per Sapienza e Tor Vergata e sesto posto per la Sapienza tra i dipartimenti di Fisica. Per la Chimica, decimo posto di Tor Vergata, e per le Scienze della Terra, secondo posto per la Sapienza. Per quanto riguarda le Scienze Biologiche, terzo posto per la Sapienza e settimo posto per Roma Tre. In campo medico, premiati due dipartimenti dell'Università La Sapienza: al secondo posto il dipartimento di Medicina Sperimentale e al quindicesimo posto quello di Medicina Molecolare. Per l'Architettura e l'Ingegneria Civile, premiato il dipartimento di Storia, disegno e restauro dell'Architettura dell'Università La Sapienza all'ottavo posto.

Sulle materie umanistiche, nel settore delle Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, si registra il settimo posto del dipartimento di Psicologia de La Sapienza di Roma. Sugli Studi Umanistici premiati il dipartimento di Studi Umanistici di Roma Tre, al 19esimo posto, e ben tre dipartimenti de La Sapienza: Antropologia, Religione, Arti e Spettacolo, al 12esimo posto, Lettere e Culture Moderne, al 18esimo posto, e Scienze dell'Antichità all'ottavo posto.

Complessivamente sono stati premiati 12 dipartimenti de La Sapienza su 57 totali, 4 dipartimenti di Roma Tre su 14 totali e 3 dipartimenti di Tor Vergata su 18 totali.