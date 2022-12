Punta con una siringa mentre toglie la catena alla bici: donna riprende presunto aggressore in video La donna che ha denunciato di essere stata punta con una siringa in pieno centro storico a Roma ha ripreso quello che sarebbe il suo aggressore: un giovane con gilet nero e capelli a spazzola.

A cura di Redazione Roma

Ha filmato quello che potrebbe essere il suo aggressore: un ragazzo giovane, con i capelli a spazzola, e uno smanicato nero. La donna che ha dichiarato di essere stata punta con un ago – forse di una siringa – mentre stava levando la catena dalla bici in via Brunetti a Roma, ha consegnato alla polizia un video che riprende il presunto autore del gesto. Il condizionale è d'obbligo: i contorni della vicenda sono poco chiari, e le indagini sono ancora in corso. La signora ha dichiarato di aver sentito un pizzico alla schiena mentre era piegata, e di aver visto il ragazzo continuare per la sua strada. Lo ha seguito e ripreso, per poi consegnare il video alla polizia.

"Subito dopo sono andata allo Spallanzani – ha dichiarato la donna – Sono fortunata perché non è uscito sangue, anche se la parte dove sono stata punta si è gonfiata. Ora dovrò comunque sottopormi ai test per hiv ed epatite. È stato veramente un trauma, piangevo ed ero disperata".

"Quello che mi è successo è sconvolgente. Mi sono spaventata e sono rimasta come impietrita, avevo paura che potesse farmi del male, però l'ho seguito con lo sguardo".

Sul caso indaga la polizia. Al momento il ragazzo che avrebbe punto la donna non è stato ancora identificato: una volta individuato, sarà ascoltato per capire cosa sia accaduto e se effettivamente abbia punto la donna con un ago e per quale motivo. L'aggressione, infatti, è avvenuta in pieno giorno, nel centro storico di Roma, mentre le vie erano affollate da tantissime persone in giro per il consueto shopping natalizio. Molto probabilmente saranno visionate le telecamere di sorveglianza della zona, in modo da accertare la dinamica di quanto accaduto.