La donna morta a Villa Pamphilj e il presunto killer forse sposati: il giallo del matrimonio a Malta Gli investigatori che indagano sulla donna trovata morta a Villa Pamphilj cercano di capire se "Stella" e Rexal Ford fossero sposati. Da confermare un presunto matrimonio a Malta.

A cura di Alessia Rabbai

L'uomo fermato in Grecia, la polizia a Villa Pamphilj e il volto della donna trovata morta.

Il mistero del matrimonio a Malta, l'ipotesi del nome Stella e tanti interrogativi ancora senza risposta. Forse la donna trovata morta a Villa Pamphilj e Rexal Ford erano sposati. "Mi chiamo Stella Ford e sono sua moglie" sarebbe quanto detto al ventinovenne alla polizia il 20 maggio scorso, quando la coppia è stata controllata a Campo de' Fiori. Si tratterebbe di due controlli, durante i quali la donna non avrebbe avuto con sé i documenti e sarebbe stata considerata come lui americana.

I poliziotti li hanno controllati, perché Ford era ubriaco e aveva una ferita alla testa, che si era procurato da solo cadendo. Alla richiesta di mostrare un documento ha presentato il passaporto ed è stato identificato. Il secondo controllo risale a dieci giorni dopo in zona San Pietro, quando la polizia è intervenuta per la segnalzione di una lite tra un uomo e una donna e il quarantaseienne è stato di nuovo identificato. Il suo nome è stato in una banca dati per episodi di violenza riconducibili al codice rosso.

Il giallo del metrimonio a Malta

Alcune persone che dicono di conoscere Ford, come riporta Il Messaggero, hanno raccontato di ricordare la coppia a Malta, lei era incinta. Proprio sull'isola i due si sarebbero conosciuti, fidanzati e sposati. Le informazioni sulla donna arrivate finora sono ancora pochissime e in fase di valutazione da parte degli inquirenti, che indagano sul caso. I genitori del quarantaseienne californiano hanno raccontato di averla conosciuta dalle foto, ma hanno detto di non saperne il nome: "Forse si chiamava Stella ed era russa o ucraina, ma non ne sono certi". Resta il mistero del un presunto matrimonio a Malta che al momento è ancora in fase di conferma.

Oggi l'interrogatorio in Grecia, tra 10 giorni in Italia

Oggi in Grecia Rexal Ford verrà interrogato, a suo carico pende un mandato d'arresto europeo. Tra una decina di giorni è previsto il suo arrivo a Roma. Ford non ha collaborato, rimanendo in silenzio e chiedendo di poter contattare l'Ambasciata americana. Una volta in Italia verrà sottoposto all'esame del DNA, per la comparazione con quello della bambina trovata morta a Villa Pamphilj e per confermare o smentire il fatto che sia il padre.