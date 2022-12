Punta con una siringa a Roma, fermato un uomo di 42 anni È stato fermato dai carabinieri della compagnia Parioli un uomo di 42 anni, romano, con precedenti alle spalle. Sarebbe stato lui a pungere con una siringa l’attrice Livia Cascarano.

È stato fermato dai carabinieri della compagnia Parioli un uomo di 42 anni, romano, con precedenti alle spalle. Sarebbe stato lui ad aver punto con una siringa l'attrice Livia Cascarano in via Brunetti, nel cuore del centro storico di Roma. Sarebbe stato inchiodato dai filmati realizzati dalle telecamere di sorveglianza installate in zona. Il sospettato potrebbe essere accusato presto di lesioni aggravate. La vittima aveva descritto il suo aggressore come "un uomo rasato e con una cresta a spazzola che indossa uno smanicato nero su una felpa beige e un pantalone chiaro".

Livia Cascarano ha ripreso il suo presunto aggressore con il suo smartphone. Martedì mattina, quando stava togliendo la sua catena alla bicicletta, ha sentito improvvisamente una puntura: "Non so cosa fosse esattamente, forse una piccola siringa ma sono certa che fosse un ago. Ho alzato lo sguardo e ho visto un uomo allonarsi", ha raccontato al quotidiano La Repubblica. Stando a quanto si apprende, la donna avrebbe effettuato il test dell'Hiv e dell'epatite all'ospedale Spallanzani. "Mentre camminava, ad esempio, ha aperto uno sportello di una cabina della luce. Da via Fontanelle poi è arrivato a via del Babbuino. Dopo è entrato e uscito dal bar Canova. A quel punto ho pensato che poteva fare del male a qualcun altro e ho iniziato a riprenderlo con il cellulare, però mi tremava la mano. Non ho avuto alcun malore. In ospedale non hanno voluto farmi un prelievo di sangue perché mi hanno trovata in buone condizioni. Era appena passata un’ora", ha raccontato ancora la signora Cascarano. L'aggressione è avvenuta in pieno giorno nel cuore della Capitale, mentre le vie del centro storico erano affollate da tantissime persone.