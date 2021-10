Pumpkin Patch, a Roma i campi di zucca all’americana dove i bimbi creano il proprio Jack o’ lantern Negli Stati Uniti i bimbi vanno nei campi per scegliere la loro zucca preferita, per poi intagliarla e decorarla. Jack o’ lantern è la tradizione più amata di Halloween anche in Italia. Il “Pumpkin Patch” è arrivato anche a Roma e ha già registrato un successo straordinario: l’azienda agricola Torre in Pietra Carandini ha organizzato laboratori e attività per bambini nel suo campo di zucca.

A cura di Luca Ferrero

Foto dal profilo Instagram dell’azienda

Halloween è alle porte e tanti bambini romani si preparano per il rituale più amato, quello della zucca. In tanti si chiedono dove poter trovare quella perfetta. Per chi non vuole rivolgersi al fruttivendolo di fiducia, una soluzione c'è. Sono i "Pumpkin Patch", i tradizionali campi di zucche diffusissimi negli Stati Uniti. Per molti bimbi americani, scegliere e raccogliere la propria zucca è quasi più importante che decorarla. E anche il Lazio ha il suo piccolo "Pumpkin Patch": si trova a Torrimpietra, poco distante da Roma, all'interno dell'azienda agricola Carandini.

Pumpkin Patch: il campo dove puoi raccogliere e decorare la tua zucca preferita

Sono tanti i campi di zucca in Italia, ma ancora pochi quelli che si sono specializzati nelle zucche di Halloween, proponendo laboratori e organizzando attività di raccolta per i più piccoli. I cosiddetti "Pumpkin Patch" hanno aperto le proprie porte in Campania, Lombardia e anche in Lazio. L'azienda agricola Torre in Pietra Carandini, tra gli ulivi e la fattoria, ha realizzato il proprio campo di zucche. L'ha decorato con un labirinto di paglia e lo ha messo a disposizione dei più piccoli e delle loro famiglie, per un'intera giornata a contatto con la natura e con la propria creatività. All'arrivo, ai bimbi vengono forniti dei carretti per la raccolta. Poi, una volta scelta la zucca preferita, viene il momento del laboratorio d'intaglio, durante il quale ogni bimbo da la propria personale forma al volto del celebre Jack o' lantern. Infine, arriva il laboratorio di pittura, dove i bimbi possono decorare la faccia e così giungere alla creazione finale. Il successo dell'iniziativa è stato straordinario: tutti gli appuntamenti previsti per i weekend di ottobre hanno registrato il tutto esaurito.