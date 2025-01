Pullman esce fuori strada, chiusa al traffico via di Fioranello: nessun ferito

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

A causa di un incidente avvenuto oggi verso le 15, via di Fioranello è stata chiusa al traffico. Per motivi ancora da chiarire un pullman che viaggiava senza passeggeri è uscito fuori strada: sul posto, per i rilievi e la messa in sicurezza dell'area, gli agenti del VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale. Nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita, ma c'è stato bisogno dell'intervento di numerose pattuglie per gestire il traffico in zona. Le operazioni di recupero del mezzo, infatti, non sono affatto semplici e si è resa necessaria la chiusura della strada al traffico veicolare. Solo i residenti possono accedere a via di Fioranello, a tutti gli altri non è consentito il passaggio. A essere stata chiusa è la parte tra via Ardeatina e via Appia Nuova.

L'incidente, come detto, è avvenuto verso le 15 di oggi, lunedì 27 gennaio. Per cause ancora in via di definizione, l'autista di un pullman ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada in un punto impervio. Le operazioni di recupero sono complicate, cosa che ha richiesto la chiusura del tratto di strada interessato dal sinistro.