Pulizia straordinaria, 360 euro a lavoratori Ama che non faranno assenze (esclusi riposi e festivi) Il bonus è previsto da un accordo tra la municipalizzata che a Roma si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti e i sindacati confederali.

A cura di Enrico Tata

I dipendenti di Ama che garantiranno un tasso di presenze molto alto nel periodo compreso tra il 22 novembre e il 9 gennaio (che comprende quindi tutto il periodo delle feste di Natale) potranno ricevere un bonus fino a 360 euro. Lo prevede un accordo tra la municipalizzata romana che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti e i sindacati confederali. Questo bonus è stato stanziato e deliberato a supporto del piano di pulizia straordinaria della città voluto dal nuovo sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e in programma dal primo novembre al 31 dicembre 2021.

Cosa prevede l'accordo tra Ama e sindacati

L'accordo prevede che per ottenere il bonus di 360 euro lordi i lavoratori di Ama dovranno garantire la loro presenza in tutte le giornate del piano di pulizia straordinario (esclusi riposi previsti dalla legge e festività infrasettimanale). Per i lavoratori che faranno un massimo di tre giorni di assenza il premio si abbasserà a 260 euro e calerà ancora a 200 euro con cinque giorni di assenza. Questo bonus arriverà sui conti correnti dei dipendenti a febbraio 2022.

A chi andrà il bonus

L'obiettivo dell'accordo è quello di "aumentare la produttività e l'efficienza dei lavoratori in questo particolare periodo" e riguarda tutti i comparti operativi e cioè sedi di zona, autorimesse, officine, impianti. L'intesa coinvolge esclusivamente "i lavoratori idonei a tutte le attività previste dal piano di pulizia straordinaria e dalle operazioni di igiene urbana in programma nei prossimi due mesi (raccolta, pulizia, spazzamento, rimozione delle micro discariche). "Ringrazio le organizzazioni sindacali per il contributo importante rappresentato da questo accordo e ringrazio fin d'ora i lavoratori di Ama che in questa fase stanno dispiegando un impegno straordinario per la città", ha sottolineato l'amministratore unico di Ama, Angelo Piazza.