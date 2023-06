Pulci di mare a Cerveteri e Passoscuro: allarme bolle tra i bagnanti dopo la spiaggia Allarme tra i bagnanti per bolle dopo essere stati in spiaggia a Cerveteri. Forse si tratta delle punture delle pulci di mare.

A cura di Alessia Rabbai

Foto Facebook di Simone C.

Pulci di mare sulle spiagge di Cerveteri. A segnalarne la presenza sono stati i bagnanti. Hanno pubblicato su Facebook foto delle punture dopo una giornata trascorsa al mare. "Questo è il risultato di un fine settimana sulla spiaggia di Campo di Mare: massacrato dalle pulci" scrive Simone. Lo scatto immortala la sua schiena con tante punture. Un post quello di Simone pubblicato lunedì 26 giugno scorso di rientro dal fine settimana, al quale gli utenti hanno risposto con tanti commenti e condivisioni.

Alcuni hanno detto di trovarsi nelle sue stesse condizioni dopo aver fatto il bagno al mare ed essersi distesi sull'asciugamano a prendere il sole. "Anch'io sono andata per due giorni a Campo di Mare e mi sono riempita di bolle su schiena, collo, braccia e sopra il sedere. Sono dovuta andare da un dermatologo con urgenza per alleviare il prurito!". Non è chiaro esattamente di cosa si tratti, è probabile che le punture siano provocate da pulci di mare. Non sono pericolose, ma possono dare fastidio a causa del prurito che provocano le loro punture.

I consigli dell'esperta

Non è la prima volta che accade, ma si sono verificati altri episodi del genere, come ad esempio l'anno scorso sul lungomare di Passoscuro. In un'intervista a Fanpage.it la responsabile del reparto di Dermatologia dell’ospedale Bambino Gesù Maya El Hachem ha spiegato a cosa fare attenzione al mare per vacanze sicure. In caso di punture l'esperta ha raccomandato "di non mettere antistaminico locale topico, perché a volte può causare allergie locali, di non usare repellenti sulla pelle del bambino, perché con il sole possono essere fotosensibilizzanti. Se il bambino è reattivo alle punture, quando si torna a casa si può applicare una crema cortisonica consigliata dal pediatra o dal dermatologo. Se le punture sono tante, meglio somministrare un antistaminico, che riduce anche il prurito".