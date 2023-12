Prova a scavalcare i varchi di sicurezza dell’aeroporto di Fiumicino: bloccato dagli agenti Stava provando a scavalcare i tornelli forse per eludere i controlli, ma è stato portato negli uffici della polizia giudiziaria: attimi di paura nell’aeroporto di Roma Fiumicino nel pomeriggio di ieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Ha provato a scavalcare i tornelli, forse sperando di riuscire a superare i varchi senza essere sottoposto ai controlli di sicurezza. È successo ieri, mercoledì 29 dicembre 2023 nell'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino. L'uomo, in evidente stato di alterazione, si è fatto strada nel Terminal 1 dell'aeroporto. È successo verso le ore 16: il personale della sicurezza dello scalo aeroportuale e gli addetti alla sicurezza non hanno impiegato molto tempo ad accorgersi di quanto stava accadendo. E sono immediatamente intervenuti per riportare l'ordine all'ingresso del terminal, come riporta nell'edizione locale il Messaggero.

L'arrivo della polizia al Terminal

Lo hanno notato mentre stava cercando di scavalcare i tornelli dei varchi dei controlli di sicurezza verso le 16. Gli addetti alla sicurezza di Aeroporti di Roma hanno immediatamente segnalato la presenza dell'uomo in stato di alterazione alle forze dell'ordine presenti a Roma Fiumicino. Gli agenti della polizia in breve tempo hanno raggiunto il Terminal 1 e sono intervenuti.

Si sono avvicinati ai tornelli e hanno bloccato l'uomo. Fortunatamente non si sono verificate situazioni spiacevoli o rischiose per i passeggeri e le passeggere che in quel momento si apprestavano a mettersi in fila e a sottoporsi ai controlli. A parte un vetro incrinato e un po' di apprensione da parte di chi si è accorto di quanto stava avvenendo, non ci sono state conseguenze. Gli agenti hanno trasferito l'uomo negli uffici della polizia giudiziaria dove hanno svolto gli accertamenti di routine. Poi è tornata la situazione è tornata alla normalità.