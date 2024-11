video suggerito

Protocollo con i sindacati, vietati gli scioperi in nove date del Giubileo. Ma la Cgil non firma Le organizzazioni sindacali si sono impegnate a non proclamare scioperi del trasporto aereo, ferroviario, marittimo, locale, della sanità, dei vigili del fuoco, della polizia municipale e del servizio di igiene di Roma nelle giornate di particolare rilevanza e in corrispondenza dei principali eventi dell'Anno Santo. La Cgil, tuttavia, non ha firmato l'accordo.

A cura di Enrico Tata

È stato firmato un protocollo di intesa sulle regole per il Giubileo 2025 in tema di scioperi. Le organizzazioni sindacali si sono impegnate a non proclamare scioperi del trasporto aereo, ferroviario, marittimo, locale, della sanità, dei vigili del fuoco, della polizia municipale e del servizio di igiene di Roma nelle giornate di particolare rilevanza e in corrispondenza dei principali eventi dell'Anno Santo.

La Cgil, tuttavia, non ha firmato l'accordo. Secondo il sindacato, mancano "presupposti di metodo e di merito. Si è scelto di fare un percorso inedito, considerando centrale solo l'obiettivo di estendere le franchigie per neutralizzare, in modalità preventiva, gli spazi del potenziale conflitto invece che gli strumenti e le modalità per impegnarsi a rimuoverne le cause".

All'incontro, che si è svolto nella sede della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, erano presenti i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Comune di Roma Capitale, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile. Per le associazioni datoriali erano presenti Asstra, Anav, Agens, Assaereo, Assaeroporti, Assohandlers, Assocontrol, Aeroporti 2030, Fairo, Utilitalia, Assoambiente, Confindustria Cisambiente, Confcooperative, Legacoop Nazionale. Peer i sindacati Cisl, Uil, Ugl, Faisa Cisal, Confail Faisa, Confsal, Anaao Assomed, Nursind, Nursing Up, Cimop e Co.Na.Po, Fiadel.

I giorni in cui non si potrà proclamare uno sciopero

Ecco i giorni in cui non sarà possibile proclamare uno sciopero:

Apertura Porta santa Basilica di San Pietro: 23-24-25 dicembre 2024

Giubileo degli ammalati e del mondo della Sanità: 4-5-6-7 aprile 2025

Giubileo degli adolescenti: 24-25-27-28 aprile 2025

Giubileo delle persone con disabilità: 27-28-29-30 maggio 2025

Giubileo dei lavoratori: 30 aprile-1-4-5 maggio 2025

Giubileo delle Confraternite: 15-16-18-19 maggio 2025

Giubileo delle famiglie, nonni e anziani: 29-30 maggio 1-2 giugno 2025

Giubileo dei giovani: 27 luglio-5 agosto 2025

Chiusura Porta santa Basilica di San Pietro: 5-6-7 gennaio 2026