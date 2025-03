Protesta in aula sulla Manifestazione per l’Europa, Fratelli d’Italia a Gualtieri: “Vergogna Capitale”

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Protesta dei consiglieri e dei militanti di Fratelli d'Italia oggi durante l'Assemblea Capitolina. Cori, striscioni e cartelli contro l'impiego di fondi di Roma Capitale per l'organizzazione della manifestazione per l'Europa, che si è tenuta sabato scorso a piazza del Popolo e che è stata promossa dal giornalista Michele Serra. "Gualtieri vergogna Capitale", lo striscione che è stato esposto dagli esponenti del partito di Giorgia Meloni. Presenti il capogruppo in Campidoglio, Giovanni Quarzo, il deputato e coordinatore romano Marco Perissa e il consigliere e presidente della Commissione Trasparenza, Federico Rocca. "In commissione chiederemo tutti gli atti, perché ci devono spiegare come mai hanno speso i soldi dei romani per un evento di partito", ha dichiarato oggi lo stesso Rocca.

Proprio Rocca ha convocato per domani una seduta della commissione per discutere della vicenda. Il sindaco Gualtieri è stato ufficialmente invitato insieme al capo di gabinetto e ai direttori dei dipartimenti interessati, ma non è ancora chiaro chi parteciperà in rappresentanza dell'amministrazione capitolina.

La presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli ha chiesto agli agenti di far sgomberare l'aula e di rimuovere i cartelli. Contestualmente ha sospeso la seduta, ma lo stop era già programmato per consentire a consigliere e consiglieri di prendere parte all'inaugurazione del nuovo ponte dell'Industria, alla presenza del sindaco di Roma e del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini.

In breve, secondo Fratelli d'Italia e Lega la manifestazione di sabato si è rivelata "un comizio di parte". Al contrario, secondo il Partito democratico la manifestazione è stata apartitica e istituzionale. Peraltro, sostengono i dem, ha visto la partecipazione di molti sindaci, tra cui anche sindaci eletti dal centrodestra.

La capogruppo di Forza Italia in Campidoglio, Rachele Mussolini, e il consigliere capitolino Francesco Carpano hanno chiesto al sindaco di valutare le dimissioni e di porsi la domanda "alla quale tanti romani hanno già la risposta: il Comune dovrebbe erogare servizi essenziali, oggi carenti, non organizzare manifestazioni di parte con i soldi destinati ai servizi di tutti. Nel frattempo il Campidoglio restituisca tale somma ai cittadini e li destini alla loro naturale vocazione, ossia l'interesse pubblico”.